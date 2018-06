Cupa Mondiala 2018. Mexicul învinge Coreea de Sud (2-1) şi se califică în optimile de finală

Selecţionata Mexicului s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal ediţia 2018, după ce a reuşit să învingă cu scorul de 2-1 (1-0) reprezentativa Coreei de Sud, sâmbătă, pe stadionul Rostov Arena din Rostov pe Don, în Grupa F a competiţiei care are loc în Rusia.



Mexicanii au deschis scorul în prima repriză de Carlos Vela, care a transformat un penalty, în urma unui henţ în careu comis de un fundaş sud-coreean (min.26), iar apoi şi-au majorat avantajul după pauză, prin Javier "Chicharito" Hernandez (min.66), aflat la cea de-a 50-a reuşită în tricoul naţionalei ţării sale. Sud-coreeni au redus din handicap în prelungirile ultimei reprize, prin Son Heungmin (90+3).



Elevii lui Juan Carlos Osorio au obţinut cu această ocazie a doua lor victorie consecutivă, după ce în meciul de debut la turneul final din Rusia au învins, spre surpriza generală, campioana mondială en titre, Germania (1-0).



Partida de la Rostov pe Don a fost condusă de o brigadă de arbitri din Serbia, avându-l la centru pe Milorad Mazic, aceeaşi care a oficiat şi finala Ligii Campionilor dintre Real Madrid şi FC Liverpool (3-1), disputată luna trecută.



Selecţionerul Mexicului a efectuat o singură schimbare în unsprezecele cu care a învins campioana en titre, în timp de sud-coreeni au aliniat o formaţie cu trei modificări faţă de cea care s-a înclinat în primul joc în faţa Suediei (0-1)



Încurajaţi frenetic de compatrioţii lor care au umplut tribunele stadionului Rostov Arena, fotbaliştii mexicani au dominat începutul de meci, însă nu au reuşit să pună cu adevărat în pericol poarta adversă, în ciuda unor cornere şi lovituri libere din afara careului de care au beneficiat în primul sfert de oră.



Sud-coreeni s-au apărat bine şi au încercat să mizeze pe cartea contraatacului, aşa cum sa întâmplat în minutul 21, când Son Heungmin a scăpat către poarta adversă, fiind oprit însă de fundaşii mexicani. La cornerul care a urmat, portarul Ochoa a avut o intervenţie foarte bună la lovitura de cap a unui adversar, respingând balonul de sub bara transversală.



Mexicanii au ripostat însă imediat şi au reuşit să deschidă scorul în minutul 26, prin Carlos Vela, care a transformat o lovitură de la 11 m, după un henţ în careu comis de Jang Hyunsoo. De menţionat că golul a venit în urma unuia dintre rarele contraatacuri ale Mexicului din prima parte a jocului.



După marcarea golului, elevii lui Osorio au pus în continuare presiune asupra sud-coreenilor, iar Layun putea să dubleze avantajul echipei sale, însă portarul Jo Hyeonwoo s-a opus (min.28).



În finalul primei reprize, asiaticii au încercat să pună presiune asupra adversarilor, dar nu au putut depăşi apărarea bine organizată a mexicanilor.



Repriza secundă a debutat în aceeaşi notă ca şi prima parte a jocului, cu "El Tri" la cârma jocului şi sud-coreenii încercând să lovească pe contraatac.



Goalkeeper-ul Coreei de Sud şi-a salvat echipa de la un nou gol în minutul 57. când a respins printr-un reflex excelent şutul căpitanului mexican Andres Guardado, care a îmbrăcat cu această ocazie pentru a 150-lea oară tricoul naţionalei "azteca".



Sud-coreenii au avut la rândul lor câteva acţiuni periculoase, însă cei care au marcat au fost tot mexicanii, care şi-au dublat avantajul în minutul 66, prin Javier "Chicharito" Hernandez, atacantul echipei engleze West Ham United, care a trimis balonul în poartă din interiorul careului, după o pasă a lui Layun.



Nemaiavând ce pierde, asiaticii au pus presiune asupra adversarilor şi puteau reduce din handicap prin căpitanul Ki Sungyeung, după o pasă greşită a noului intrat Rafa Marquez, însă portarul Mexicului a reuşit să reţină (75).



După mai multe acţiuni la ambele porţi, sud-coreeni reuşesc până la urmă să reducă din handicap în finalul jocului, în urma unei superbe execuţii a lui Son Heungmin, jucătorul lui Tottenham, care l-a învins pe portarul Ochoa cu un şut din afara careului, în cel de-al treilea minut al prelungirilor.



Golul asiaticilor a venit însă prea târziu pentru a mai putea schimba soarta partidei, mexicanii reuşind să obţină victoria şi calificarea în faza superioară a competiţiei.



Cele două echipe au mai făcut parte din aceeaşi grupă a Cupei Mondiale de fotbal şi în urmă cu două decenii, la turneul final din Franţa (1998), mexicanii câştigând şi atunci, cu scorul de 3-1. Sud-coreeni s-au revanşat însă la Jocurile Olimpice 2016 de la Rio, unde au învins Mexicul cu 1-0, calificându-se în sferturile de finală.



Aceasta a fost a 13-a întâlnire internaţională între Coreea de Sud şi Mexic. Asiaticii s-au impus de patru ori, în timp ce mexicanii au obţinut sâmbătă a şaptea victorie, două meciuri încheindu-se la egalitate.



Coreea de Sud - Mexic 0-2 (0-1)

Au marcat: Son Heungmin (90+3), respectiv Carlos Vela (26 penalty), Javier Hernandez (66).

Rostov pe Don, Stadion Rostov Arena

Cupa Mondială FIFA 2018, Grupa F



Coreea de Sud: 23. Jo Hyeonwoo - 2. Lee Yong, 20. Jang Hyunsoo, 19. Kim Younggwon, 12. Kim Minwoo (14. Hong Chul, 84) - 18. Moon Seonmin (15. Jung Wooyoung, 77), 16. Ki Sungyueng (căpitan), 8. Ju Sejong (10. Lee Seungwoo, 64), 11. Hwang Heechan - 7. Son Heungmin, 17. Lee Jaesung. Selecţioner: Shin Tae-yong.

Rezerve neutilizate: 1. Kim Seunggyu, 21. Kim Jinhyeon - 3. Jung Seunghyun, 4. Oh Bansuk, 5. Yun Youngsun, 22. Go Yohan, 9. Kim Shinwook, 13. Koo Jacheol, 6. Park Jooho.

Mexic: 13. Guillermo Ochoa - 23. Jesus Gallardo, 3. Carlos Salcedo, 15. Hector Moreno, 21. Edson Alvarez - 16. Hector Herrera, 18. Andres Guardado (căpitan, 4. Rafa Marquez, 66) - 7. Miguel Layun, 11. Carlos Vela, (10. Giovani Dos Santos, 77), 22. Hirving Lozano (17. Jesus Corona, 71) - 14. Javier Hernandez. Selecţioner: Juan Carlos Osorio.

Rezerve neutilizate: 1. Jose Corona, 12. Alfredo Talavera - 2. Hugo Ayala, 5. Diego Reyes, 6. Jonathan Dos Santos, 20. Javier Aquino, 8. Marco Fabian, 19. Oribe Peralta, 9. Raul Jimenez.



Arbitru: Milorad Mazic; arbitri asistenţi: Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (toţi din Serbia); arbitru de rezervă: John Pitti (Panama)

Arbitru video: Daniele Orsato (Italia); arbitri asistenţi video: Carlos Astroza (Chile), Artur Dias (Portugalia), Tiago Martins (Portugalia)

Cartonaşe galbene: 19. Kim Younggwon (58), 2. Lee Yong (63), 10. Lee Seunwoo (72) 15. Jung Wooyoung (80).

