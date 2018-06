Cupa Mondiala 2018. Pentru Croatia, cele mai importante lucruri acum încep

Croaţia a câştigat grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia cu trei victorii din trei meciuri, inclusiv contra Argentinei, dar selecţionerul Zlatko Dalic a opinat după ultimul succes cu Islanda (2-1), de marţi, că lucrurile importante abia acum încep.

''Am reuşit ce ne-am dorit. Islanda a dovedit caracter, disciplină, au ştiut ce vor. Dar vreau să-i felicit pe jucătorii mei pentru că au câştigat şi este singurul lucru care ne interesa. Nu sunt mulţumit de golul încasat, dar cred că am reuşit o performanţă bună. Nu ca în primele două meciuri, dar avem nouă puncte şi nimeni nu se aştepta la asta. Dar acum trebuie să uităm de aceste trei meciuri şi să ne concentrăm pe Danemarca, meci care este momentul adevărului. Ne-am făcut treaba, dar lucrurile importante încep abia acum pentru noi'', a declarat Dalic.

''Azi nu am avut o evoluţie ideală, nu a mers totul ca uns, iar anumiţi jucători au fost puţin sub nivelul lor. Dar fiecare îşi cunoaşte locul în echipă şi nu sunt discuţii pe această temă. Am 21 de jucători care au evoluat. Toată lumea a intrat pe teren şi sunt mândri de asta. Modric a vrut să joace pentru a-şi menţine ritmul. Când joacă, îi face pe ceilalţi mai buni. A vrut să joace 60 minute. L-am introdus pe Rakitic în pofida cartonaşului galben, pentru că a trebuit să iasă Kovacic'', a mai spus Dalic după meciul de la Rostov pe Don.

Naţionala croată a câştigat toate meciurile din grupă la CM 2018, 2-0 cu Nigeria, 3-0 cu Argentina şi 2-1 cu Islanda. Croaţia a obţinut victoria prin golurile marcate de Milan Badelj (53) şi Ivan Perisic (90), în timp ce pentru islandezi a înscris Gylfi Sigurdsson (76 - penalty). Croaţia va juca în optimi cu Danemarca, pe 1 iulie, la Nijnîi Novgorod. AGERPRES