Cupa Mondiala 2018: "Poloniei i-a lipsit calitatea"!

Selecţionerul polonez Adam Nawalka, Decepţionat de turnura pe care a luat-o meciul cu Senegalul, a recunoscut că echipa sa a "dus lipsă de calitate" în meciul pierdut cu 1-2 în faţa africanilor, marţi, pe stadionul Spartak din Moscova, în Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.

"Am avut o strategie, dar nu am reuşit să respectăm planul, să-l punem în practică. Au fost multe elemente deloc satisfăcătoare în acest meci. Nu ne-am folosit bine liderii, ne-a lipsit dinamismul. Prima repriză a fost mai slabă decât a doua. Am jucat mai bine după pauză, dar nu a fost suficient. Nu am reuşit să înscriem un al doilea gol, ori la Cupa Mondială, dacă vrei un rezultat mai bun, trebuie să joci bine", a spus selecţionerul.

"Să iei două goluri din cauza unor greşeli din partea noastră este ceva care ne nemulţumeşte total. Vom pregăti meciul viitor cu o analiză aprofundată a acestei partide. Echipa mea are o mare rezistenţă fizică, care ne va permite să jucăm cu determinare contra Columbiei. Echipa se va revigora şi jucătorii vor avea o atitudine pozitivă", a adăugat Adam Nawalka.

Naţionala de fotbal a Senegalului a învins-o surprinzător pe cea a Poloniei, cu scorul de 2-1 (1-0). Thiago Cionek (minutul 38, autogol) şi Mbaye Niang (60) au înscris golurile Senegalului, iar Grzegorz Krychowiak (86) a punctat pentru Polonia, în acest meci cu care s-a încheiat prima etapă din faza grupelor la CM 2018. AGERPRES