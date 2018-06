Cupa Mondiala 2018: Superstitiile fotbalistilor lumii!

Nu toti sunt dispusi sa recunoasca, dar pentru multi fotbalisti superstitiile si semnele au devenit, practic, parte a profesiei. Probabil ca diferitele ritualuri nu au nici un fel de influenta asupra calitatii performantelor sportivilor, care cred insa in importanta lor.

Literatura clasica

Gennaro Gattuso a ramas in memoria multora nu numai pentru anii de glorie la AC Milan, dar si pentru ca, la Cupa Mondiala din Germania, in 2006, Italia a reusit sa invinga. Putin sunt insa cei care stiu ca, inainte de meciuri, Gattuso citea clasici ai literaturii mondiale.

In plus, imbraca zilnic acelasi pulover purtat in prima zi. "Curgeau apele pe mine, eram incordat si tensionat, pentru ca nu puteam sa-l scot. Eram depeindent de superstitii. Spre exemplu, inaintea partidei cu Cehia, mi-am facut bagajul, gandindu-ma ca vom pleca acasa, dupa care am repetat operatiunea de fiecare data cand urma sa iesim pe teren", a relatat sportivul.

Numai cu piciorul drept

Dublu campion mondial si detinatorul a numeroase trofee, Ronaldo este, fara indoiala, una dintre cele mai stralucitoare stele ale fotbalului brazilian. Unul dintre ritualile respectate cu sfintenie viza intrarea pe gazon numai cu piciorul drept. La fel proceda si compatriorul sau, Roberto Carlos.

Chiar si Cristiano Ronaldo a preluat obiceiul, asa cum singur declarat intr-un interviu pentru MahouTV. "Ca toti sportivii si eu sunt superstitios. Spre exemplu, pasesc pe teren numai cu piciorul drept. Incerc sa respect anumite ritualuri, sa repet gesturi, sa fac lucruri care au functionat in jocul anterior", spunea Ronaldo.

Cu jambierele pe dos

Iker Casillas - campion mondial in 2010, al Europei in 2012 si, candva, un jucator cheie al clubului Real Madrid, crede si el in superspetitii. "Portarul spaniol este unul dintre cei mai superstitiosi jucatori", scria publicatia Marca. Spre exemplu, el taie manecile tricourilor si intoarce pe dos jambierele.

Mai mult, cand echipa lui inscrie un gol, Casillas se intoarce spre poarta, face un mic salt si atunci bara superioara cu mana stanga.

Toaleta din stanga

A jucat pentru Stuttgart, Bayern Munchen sau Besiktas Istanbul, a cucerit Liga campionilor in 2013: Mario Gomez este cunoscut drept "Super Mario" al fotbalului german. Gomez are si un obiecei mai putin obisnuit. "La vestiar, intotdeauna foloseste ultima toaleta din stanga", scrie pe site-ul FIFA.