Cupa Mondiala 2018: Suporterii britanici, paziti de politisti cu caini!

Prudenta! Acesta este cuvatul de ordine pentru suporterii britanici veniti in orasul Volgograd, care va gazdui primul meci al echipei lor in Cupa Mondiala de fotbal din Rusia. Pentru a nu trezi suspiciuni sau pentru a nu-i nemultumi pe localniti, turistii englezi incearca sa nu iasa in evidenta, relateaza presa de la Londra.

Unii suporteri recunosc ca se tem de conflicte si ca nu intentioneaza sa iasa pe strada in tricoul echipei britanice sau sa agite in vazul tuturor drapelul britanic. Desi, dupa cum tot ei au recunoscut, oamenii din Volgograd, unde s-a desfasurat renumita batalie de la Stalingrad in cel de-al doilea Razboi mondial, i-au primit cu foarte multa caldura si prietenie.

Politia britanica i-a sfaturi pe suporterii echipei nationale care vor pleca in Rusia sa nu se manifeste excesiv, pentru a parea "imperialisti", iar Ministerul de externe a avertizat in legatura cu eventuale sentimente anti-brinice generate de conflictul dintre cele doua state dupa tentativa de otravire a fostului agent dublu Serghei Skripal.

In acest context, The Guardian a relatat despre masurile de securitate adoptate la Volgograd. "Pe strazi este foarte multa politie. In jurul hotelului unde sunt cazati fotbalistii britanici au fost observati militari si oameni ai structurilor de ordine cu caini, care verifica daca nu exista pe undeva vreo bomba.

Tot in jurul hotelului au fost montate garduri de protectie pazite de alti politisti cu alti caini, gata in orice clipa sa sara asupra celor care par suspecti. In drum spre hotel, autobuzul sportivilor englezi a fost insotit de masini de politie. Iar cei care vor sa intre in hotel sunt verificati la sange. Ca intr-un aeroport, detaliaza cotidianul britanic.

Publicatia reda, de asemenea, cateva dintre impresiile culese de la suporteri. "E bine. Sunt amabili si atenti. Nu simt nimic care sa-mi trezeasca teama", a recunoscut un fan. "Am fost aseara intr-un bar, iar ambianta a fost extraordinara. Toti cautau, dansau, rusii ne-au facut cinste cu vodca, fiecare incerca sa ne ajute cu ceva", a adaugat un altul.