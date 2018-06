VIDEO Cupa Mondiala 2018: Suporterii japonezi au facut curat in tribune!

Dupa meciul cu selectionata de fotbal a Columbiei, suporterii echipei Japoniei au strans toate mizeria ramasa nu doar in tribuna ocupat de ei.

Pe stadionul din Saransk, dupa fluierul de final al partidei, suporterii niponi au scos din rucsacuri sacii de gunoi dinainte pregatiti si au adunat toata mizeria lasata inclusiv de sustinatorii columbieni.

La fel au procedat iubitorii niponi ai sportului cu balonul rotund si in Brazilia, tara care a gazduit in 20014 precedenta Cupa Mondiala la fotbal. Si atunci, japonezii au ramas dupa terminarea jocului din teren pentru a face curat. Japonia a invins Columbia in meciul din primul tur al Cupei Mondiale 2018 cu scorul de 2:1.

Merita precizat ca si suporterii senegalezi au strans gunoaiele imprastiate prin tribune dupa meciul cu Franta.

Curat