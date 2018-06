Cupa Mondiala 2018: Cerere in casatorie dupa o victorie incredibila!

Unul dintre suporterii nationalei de fotbal a Mexicului si-a cerut pritena in casatorie dupa victoria neasteptata echipei favorite in meciul cu Germania din cadrul Cupei Mondiale din Rusia.

Mare bucurie printre suporterii mexicani, dupa ce fotbalistii tarii lor au castigat confruntarea de pe teren cu Germania. A fost pentru prima data cand mexicanii au resuit sa-si bata pe nemti intr-o Cupa Mondiala. Anterior, ei au suferit trei infrangeri.

Dupa meci, in zona fanilor unul dintre suporterii mexicani a creat alt moment emotionant cand, asezandu-se intr-un genunchi in fata prietenei sale a cerut-o in casatorie. Tanara a acceptat, pecetluind raspunsul cu un sarut fierbinte.

Echipa Mexicului va intalni, in 23 iunie, selectiolnata Coreei de Sud, meciul urmand sa se joace in orasul Rostov pe Don.