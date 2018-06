Fotbal - CM 2018: Neymar, complet refăcut conform medicului Braziliei

Atacantul brazilian Neymar, sosit la Cupa Mondială din Rusia după o operaţie suferită la picior în luna martie, este total recuperat şi loviturile primite în timpul meciurilor nu ridică îngrijorări pentru o recidivă, a declarat medicul naţionalei Braziliei, Rodrigo Lasmar, citat de AFP.



''Nu suntem preocupaţi de problema care a necesitat o intervenţie chirurgicală. El este total recuperat. Nu mai are nicio problemă la piciorul drept. Va intra în ritmul jocului cu încredere. Cu fiecare meci, el se simte un pic mai bine'', a declarat Lasmar a doua zi după ce atacantul lui PSG a marcat un gol în meciul cu Costa Rica (2-0) din grupa E a competiţiei.



Medicul brazilian a făcut distincţie între fractura de os suferită în februarie şi durerile resimţite la glezna dreaptă în meciul contra Elveţiei (1-1), care l-au constrâns pe Neymar să se retragă de la antrenamentul de marţea trecută: ''Cu toţii am văzut că după o acţiune s-a plâns de o durere. De la început, noi am subliniat că nu are legătură cu problema pentru care a fost operat. A primit o lovitură. Aşa cum am prevăzut, el s-a antrenat normal şi a jucat cu Costa Rica''.



Federaţia braziliană s-a plâns că Neymar este ţinta apărătorilor, după ce a suferit 10 faulturi în jocul cu Elveţia.



''Este un sportiv foarte agil, adversarii trebuie să facă fault pentru a-l stopa. Sperăm că arbitrii vor interveni'', a adăugat Lasmar.



În schimb, un alt jucător, Douglas Costa nu va juca în ultimul meci al Braziliei, care va întâlni Serbia, miercuri, la Moscova. Jucătorul lui Juventus are o accidentare la coapsa stângă, care însă nu pune problema continuităţii lui la acest turneu.



Brazilia, locul 1, cu 4 puncte, are nevoie de o remiză pentru a se califica în optimi.

AGERPRES