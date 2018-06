VIDEO Cupa Mondiala 2018: "Gaucho da Copa", suporter emblematic al Braziliei, prezent in Rusia prin fiii sai!

facebook

Franta il are pe Clement d'Antibes. Brazilia l-a avut pe "Gaucho da Copa". Cu impunatoarea lui mustata si vesnica palarie, Clovis Acosta Fernandes a devenit icoana suporterilor brazilieni, in special in timpul Cupei Mondiale din 2014, disputata in tara lui.

Supranumit "Gaucho da Copa", Clovis Acosta Acosta a fost foarte suparat din cauza infrangerii suferite de echipa favorita in fata Germaniei, iar lacrimile sale au emotionat lumea sportului cu balonul rotund, numele sau deenind viral pe internet. Un an mai tarziu, "Gaucho da Copa", care lupta deja de noua ani impotriva unei afectiuni cardiace, a decedat la varsta de 60 de ani.

Pentru a duce mai departe memoria tatatului lor la Mondialul din Rusia, fiii lui, Frank si Gustabo Damascenno, au decis sa preia stafeta. Plecand la drum, cei doi barbati au pus in bagaj inclusiv replica de bronz a multravnitului trofeu, de care tatal lor l-a purtat la toate meciurile din Cupa Mondiale ale nationalei braziliene.

Intervievat de ziaristi la Moscova, Frank Damasceno a declarat ca "suntem aici pentru a aduce trofeul tatalui nostru. Este deja a saptea Cupa Mondiala si a patra pentru Gustavo. Evident, el va duce traditia familiei mai departe", a spus Frank. "Sunt sigur ca, acolo sus, el este fericit", a adaugat el.

"Suntem aici de patru zilie, iar Moscova este cu adevarat minunata. Iar oamenii sunt incredibili", au continuat suportorii. "Credem ca Brazilia este pregatita. Speram ca, in finala, Brazilia sa joace impotriva Germaniei", au spus cei doi franti.

Suporter