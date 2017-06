Simona Halep, prima declarație după calificarea în finala Roland Garros

Simona Halep s-a calificat pentru a doua oară în finală, la Roland Garros, după ce a trecut în trei seturi de Karolina Pliskova. Dacă câștigă finala, Halep va fi numărul 1 mondial.

"Este minunat să fiu în finală, este turneul meu preferat de Grand Slam. A fost o adversară puternică, am încercat să mă mișc mult. A fost un teren lent, nu știu de ce, pe hard am câștigat mereu în fața ei, am știut că trebuie să rămân puternică. Nu voi face nimic special, voi sta ca de obicei, mă voi relaxa, să fiu gata pentru finala de sămbătă, voi întâlni o adversară tânără, care nu are nimic de pierdut. Dar nici eu nu am nimic de pierdut", a declarat Simona Halep, după calificarea în semifinală.