A inceput US Open Mania! Favoritii editiei din acest turneu, cote si promotii atractive!

Ultimul turneu de tenis de Grand Slem al anului a debutat luni, 28 august, cu favoriti mai mult sau mai putin asteptati si meciuri surpriza.

Potrivit agerpres, jucatoarea din Cehia, Karolina Pliskova, si spaniolul Rafael Nadal, liderii mondiali, sunt creditati cu prima sansa la castigarea competitie cu premii totale in valoare de milioane de dolari.



Pe tabloul feminin, jucatoarea din Cehia, finalista anul trecut a fost desemnata cap de serie numarul unu al turneului de la principala favorită a turneului de la Flushing Meadows (New York), în timp ce romanca Simona Halep a fost stabilita, de catre organizatori, a doua favorita. Printre numele sonore aflate pe lista capilor de serie se numara: Garbina Muguruza (Spania), Elina Svitolina (Ucraina), Caroline Wozniacki (Danemarca) sau Johanna Konta (Marea Britanie). Castigatoarea de anul trecut a turneului, nemtoaica Angelique Kerber, este abia pe locul sase pe lista capilor de serie, evolutiile sale din ultimul an oferindu-i, totusi, sanse destul de reduse de izbanda.



In competitia masculina, favoritii din acest an sunt cu siguranta, spaniolul Rafael Nadal, lider mondial cu 7645 de puncte, dublu castigator in 2010 si 2013, urmat de scotianul Andy Murray si elvetianul Roger Federer. Acesta din urma vizeaza cel de-al 20-lea titlu de Mare Slem al carierei si al saselea la New York, potrivit Agerpres.



Cei trei par se detasa serios de adversarii sai, mai ales ca de pe tabloul principal din acest an lipsesc nume sonore precum Stanislav Wawrinka, sârbul Novak Djokovic, (locurile 4 si 5 ATP),japonezul Kei Nishikori ori canadianul Milos Raonic (locurile 10 si 11 ATP).



Ce spun expertii



Competitia din acest an se anunta una deschisa. Eliminarea prematura a tenismanei din Romania, Simona Halep, invinsa in mod surprinzator de rusoaica Maria Sharapova, beneficiara a unui wildcard, in trei seturi 6-4, 4-6, 6-3, dupa un meci care a durat aproape 3 ore, a deschis si mai mult drumul spre victorie pentru adversarele sale.



O alta mare favorita a parasit turneul inca din prima etapa. Este vorba despre britanica Joana Konta, mai vechea "cunostinta" a Simonei, care a pierdut in fata necunoscutei Aleksandra Krunic, in 3 seturi.



In acest context, specialistii inclina spre victoria tenismanei din Spania, Garbine Muguruza. "Merg pe mana Garbinei Muguruza, e motivata dupa dezamagirile de la editiile precedente. Dar, daca nu va fi ea, atunci zic Halep", a declarat Richard Deitsch, citat de prestigioasa revista americana Sports Illustrated. Dar Halep a parasit competitia inca din primul tur.

Parerea sa este consolidata de opiniile lui Jon Wertheim si Jamie Lisanti, care nu exclude, insa, o supriza din partea lui Venus Williams. Dupa cele intamplate in prima zi, se pare ca jucatoarea din Spania beneficiaza de sansa imensa de a accede in finala competitiei.



Un posibil duel Muguruza-Pliskova poate avea loc in faza sferturilor, potrivit prosport.ro, in urma tragerii la sorti de vineri, 25 august.



Posibil duel Nadal-Federer in semifinale



Jurnalistii Prosport au facut o analiza a tragerii la sorti de vineri, 25.08, pentru turneul masculin.

Revenit pentru prima data in postura de principal favorit la Flushing Meadows, dupa o pauza de 7 ani, ibericul are meciuri usoare pana in sferturi. Poate doar francezul Richard Gasquet, invins recent de Rafa la Cincinnati sau italianul Fognini pot fi adversari mai incomozi pentru tenismanul spaniol. De cealalta parte, Federer ii poate intalni, dupa ce trece de tanarul Frances Tiafoe, in turul al treilea, pe Feliciano Lopez sau Fernando Verdasco, care se pare ca ar fi cei mai dificili adversari de pe partea sa de tablou.

Cine va triumfa la final?

Va reusi actualul lider mondial, Rafael Nadael, sa isi treaca in palmares inca un titlu la New York dupa 7 ani sau va reusi veteranul elvetian, Roger Federer, sa triumfeze pentru a sasea oara in cariera?

Agentia de pariuri sportive Sportingbet il crediteaza pe cvintuplul campion de la Flushing Meadows cu prima sansa la victoria finala in aceasta editie, desi Federer se confrunta cu ceva probleme medicale si are un traseu un pic mai greu decat al spaniolului.

Jucatorul din “Tara Cantoanelor” are o cota de 2.75 la operatorul britanic, in timp ce sportivul iberic se pozitioneaza pe locul secund, cu o cota de pariu de 4.00.

Totusi, in acest an, surprizele pot aparea in orice moment, mai ales ca absentele notabile ale lui Djokovic, Wawrinka sau Nishikori lasa drumul liber unor tineri precum Alexander Zverev, locul 6 ATP, care are in palmares 6 turnee castigate, din care 5 doar in acest an, iar evolutiile sale spectaculoase din actualul sezon il plaseaza printre favoriti.