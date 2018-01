Acuzatii ale medicilor dupa meciul Simonei Halep: „Fetele pot juca insa in conditii pe care campionul AO la masculin nu le accepta?”

Un cunoscut medic român acuză pe organizatorii Australian Open pentru conditiile in care i-au obligat pe sportivi sa joace si spune ca Simona Halep a fost in pragul unui soc termic.

"S-a intors o noua pagina in istoria tenisului feminin odata cu Australian Open. Dincolo de performantele sportivilor, ca medic, ma intreb:

- sportul are de castigat daca sportivii depun maximum de efort in conditii de mediu care, in mod normal, impun restrictii angajatorilor pentru munca in aer liber? Temperaturi ridicate, umiditate, indice de confort termic ...inconfortabil si pentru cei din tribune, nemai vorbind de cei din teren care depun efort maximal!

- pe ce criterii se decide sa se traga copertina si pe teren, nu doar peste tribune? La ce temperatura si pe ce criterii se decide sa se traga copertina pe teren la competitia pentru titlul la masculin, dar nu si la cea pt titlul feminin?

- cand jucatoarea care a solicitat medicul in teren este spitalizata pentru o perfuzie de rehidratare si reechilibrare electrolitica, a fost suficient oare sa i se ia tensiunea in teren? Dupa toate datele de observatie clinica: transpiratii generalizate, facies, eritem, crampe musculare- Simona parea sa faca un soc termic. Fiind jucatoarea care a petrecut cele mai multe minute in teren sub soarele de verii australiene poate ca organizatorii si WTA ar trebui sa revada criteriile de prezervare a sanatatii si performantei sportive in conditii meteo extreme. Daca sportivii dau tot ce pot pe teren, organizatorii sunt obligati sa aiba in vedere criterii general valabile din Codul Muncii!

P.s.- aceste observatii nu diminueaza aprecierile pentru performanta Carolinei Wozniaki. Sunt legate strict de conditiile in care au jucat unii competitori; si in concursul masculin Federer a cerut sa joace numai in programul de seara iar finala a fost indoor; doar ca la al 20 lea titlu de GS Federer stie exact ce poate cere organizatorilor. Si nu poate fi refuzat. Fetele pot juca insa in conditii pe care campionul AO la masculin nu le accepta?", a scris Elena Copaciu, medic primar la Spital Universitar de Urgenţă din Capitală pe contul personal de Facebook.