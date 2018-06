Adversare puternice pentru echipa feminină de handbal a României la Euro 2018

Echipa feminină de handbal a României a fost repartizată în Grupa D (Brest) a Campionatului European 2018 din Franţa (29 noiembrie - 16 decembrie), alături de Norvegia, Germania şi Cehia, conform tragerii la sorţi care a avut loc marţi la Casa Radio din Paris.

România, care a participat la toate ediţiile CE, cu excepţia celei din 2006, are cea mai bună clasare un loc 3 în 2010, iar la ultima ediţie, din 2016, a ocupat locul 5.



Din Grupa D, cu jocuri la Brest, Norvegia are 7 titluri europene în palmares, ultimele două în 2014 şi 2016, Germania are un argint în 1994 şi un loc 6 la CE 2016, în timp ce Cehia a ocupat locul 10 la ediţia din 2016.



România va juca primul meci pe 1 decembrie cu Cehia, apoi cu Germania (3 decembrie) şi cu Norvegia (5 decembrie).



Iată grupele CE 2018 din Franţa după tragerea la sorţi:

Grupa A (Nantes): Danemarca, Serbia, Suedia, Polonia;

Grupa B (Nancy): Franţa, Muntenegru, Rusia, Slovenia;

Grupa C (Montbeliard): Ungaria, Spania, Olanda, Croaţia;

Grupa D (Brest): Norvegia, România, Germania, Cehia.



Primele trei echipe din fiecare grupă se califică în grupele principale, de câte şase echipe, cu meciuri la Nancy şi Nantes. Semifinalele au loc la Paris (14 decembrie), ca şi finalele (15 decembrie).

