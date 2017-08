Andrada Surdeanu, mesaj incredibil pe Facebook! Fosta tenismenă a fost bătută de tatăl ei la un turneu în Israel

Fosta tenismenă Andrada Surdeanu, în vârstă de 19 ani, a devenit celebră în 2014, din cauza unui incident violent, fiind lovită de tatăl ei, Lucian, la finalul unei competiţii sportive din Israel, pentru că nu i-ar fi respectat indicațiile.Lucian Surdeanu a fost reţinut în Israel după ce şi-a lovit copila. A fost eliberat şapte zile mai târziu şi a plătit o amendă de 300 de euro.La scurtă vreme după incident, fata mărturisea că şi-a iertat părintele.

Astăzi, Andrada mărturiseşte că îşi iubeşte enorm părinţii. În urmă cu câteva zile, tânăra le-a transmis pe Facebook mesaj emoționant.

"La finalul oricarei experiente din viata mea, atat buna cat si rea, mereu am ajuns la vorbele parintilor. Si as vrea sa ma ierte pentru ca niciodata nu am ascultat cand trebuia, ci abia dupa ce m-am dat cu capul de toti peretii, am realizat ca aveau dreptate. Exista acea vorba cum ca "Oamenii invata din greseli, doar oare cand gresesc invata?", ci vorbind despre mine, tin sa fiu sincera: N-am invatat nimic din ultima greseala. Si astazi abia mi-am dat seama cata dreptate au parintii si ca fiecare "prostie" pe care mi-o spun, este numai spre binele meu pentru a-mi feri corpul de orice pericol, cat si sufletul de o alta dezamagire. Imi pare rau ca in ultima perioada am neglijat total parerea lor si am aruncat cuvinte usturatoare la adresa lor, insa si atunci ii iubeam la fel de mult ca si acum, dar nu stiam sa o arat.

Ei au fost, sunt si mereu vor fi, singurele persone care ma vor ierta si accepta indiferent de cate greseli adun la "bord" si ma vor iubi neconditionat. Ei nu au Facebook sa vada aceasta postare, poate pentru ca din nou sunt mult prea ocupati muncind tot pentru a nu-i lipsi nimic "copilului" care niciodata nu stie sa aprecieze cu adevarat ceea ce altii nu indraznesc nici macar sa viseze. Va iubesc mult.. si nu vreau vreodata sa fiu pusa in situatia de a regreta faptul ca nu am stiut sa apreciez lucrurile la timpul lor sau sa citesc cu lacrimi in ochii cum ca "Omul aprecieaza valoarea lucrurilor abia dupa ce nu le mai are" si sa ma regasesc pe deplin in acest citat. Sa stiti ca oriunde m-ar duce drumul vietii, mereu ma voi intoarce la voi, dragii mei parinti..

Mi-as dori sa ma exprim mai concret prin cuvinte, insa mereu cand vine vorba despre ei, ma invaluie o emotie si cu greu imi pot stapani lacrimile. Mama, tata, in ciuda faptului ca nu am reusit sa ma ridic de fiecare data la nivelul asteptarilor voastre, mereu am fost sigura de un lucru si acela este ca va iubesc enorm si nimeni, niciodata nu va putea sa-mi ia aceasta putere", a scris tânăra pe pagina sa de socializare.Observator.tv