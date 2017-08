Avram Iancu a stabilit un nou record de distanță în maratonul de pe Dunăre

Avram Iancu, bibliotecarul din Petroşani care şi-a propus să străbată înot Dunărea de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră, a stabilit un nou record de distanţă în cursa pe care o desfăşoară pe fluviu de mai bine de o lună şi jumătate, el reuşind să înoate 53 de kilometri într-o singură zi, după cum a notat pe pagina sa de socializare.



Înotătorul a anunţat că a străbătut deja jumătate din traseul de pe Dunăre şi se apropie de oraşul Novi Sad, din Serbia, unde ar trebui să ajungă în cursul serii de luni.



"Nou record de distanţă, 53 de km. De la borna 1345 la 1292. Vechiul record era între Viena şi Bratislava, 52 de km. La 7.30 am fost în apă şi la ora 20.00 terminam efortul. Am beneficiat de o zi superbă. Am trecut prin Vikovar, am trecut pe lângă borna 1300 şi am ieşit definitiv din Croaţia", a scris Avram Iancu pe pagina sa de socializare.



Bibliotecarul a plecat înot pe Dunăre pe 20 iunie, din Munţii Pădurea Neagră, într-o călătorie în care şi-a propus să parcurgă 2.860 de kilometri de la izvoarele Dunării până la vărsarea fluviului în Marea Neagră.



"Va fi o încercare dificilă, care va împinge limitele umane la extrem. (...) Eu nu iau în calcul un eşec, ci doar modul în care va trebui să fac faţă tuturor obstacolelor", a declarat, la plecare, Avram Iancu.



Alături de Iancu se află caiaciştii Valerică Rîmbu, din Galaţi, şi Ulise Galu, din Braşov, doi sportivi experimentaţi care au plutit cu caiacul pe Dunăre peste 2.500 de kilometri.



Avram Iancu şi-a propus să străbată cei 2.860 de kilometri ai cursului Dunării înotând câte 50 de kilometri pe zi, sosirea în Portul Sulina fiind programată în jurul datei de 20 august. În acest timp, el va străbate zece ţări şi patru capitale europene.



Potrivit acestuia, ideea de a înota pe tot cursul Dunării i-a venit după ce a recitit romanul "Pilotul de pe Dunăre" al lui Jules Verne, în care scriitorul prezintă povestea lui Ilia Bruş, un bărbat care a câştigat concursul de pescuit al Ligii Dunărene şi a anunţat că va străbate tot fluviul cu o barcă, de la izvoare până la vărsarea în mare, trăind numai din peştele prins pe durata călătoriei.



Evoluţia înotătorului poate fi văzută în timp real pe următorul link: http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0xj3eN6fpUVteXlMrqsu1K3rIT2RS4c4C



Avram Iancu a spus că doar două persoane au reuşit până acum să străbată înot Dunărea, de la izvoare la vărsarea în Marea Neagră. Primul este slovenul Martin Strel, care, în anul 2000, a înotat timp de 58 de zile în Dunăre, ajutându-se de un costum de neopren şi labe de înot. Şase ani mai târziu, canadianca Mimi Huges a terminat acelaşi parcurs, după 90 de zile, echipată cu un costum de neopren, dar fără labe de înot.



Bibliotecarul din Petroşani este cunoscut pentru că a reuşit să traverseze înot Canalul Mânecii, pe 30 august 2016, fără să poarte costum de neopren, la capătul unui efort continuu de aproape 18 ore în care a parcurs 62 de kilometri prin apele reci care despart Franţa şi Marea Britanie. AGERPRES