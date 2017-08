Campionatul Național de Drift. Pilotul Răzvan Stan: „A fost agonie și extaz la Constanța”

Etapa a patra din Campionatul Național de Drift, organizată la Constanța, a strâns peste 7.000 de spectatori în week-end-ul trecut. Aceștia i-au aplaudat la scenă deschisă pe cei 40 de piloți din România și Bulgaria prezenți la start, printre aceștia numărându-se și pilotul Jazz Drift Team, Răzvan Stan.

După ce a terminat calificările pe locul 19, Stan a întâmpinat probleme tehnice, însă a continuat concursul, reușind să atragă aplauzele publicului la fiecare ieșire pe circuit. Pilotul unui Nissan 350z, similar cu cel din Tokyo Drift, a terminat în cele din urmă concursul de la malul mării în Top 32, fiind eliminat de experimentatul Gabriel Imre.

„Din păcate, încă dinaintea calificărilor, deși am făcut câteva ture foarte bune, mașina a cedat și s-a rupt un amortizor, a cedat suspensia și apoi, înaintea battle-urilor, am fost forțat să fac modificări, care au schimbat total geometria mașinii. A fost agonie și extaz, ca de fiecare dată, iar nivelul de adrenalină a fost maxim. Timpul a fost foarte scurt și a trebuit să mă mulțumesc cu o clasare între primii 32, dar sunt mulțumit per total și abia aștept următoarea etapă”, a spus acesta.

În vârstă de 32 de ani, Răzvan Stan a intrat în drift în urmă cu trei ani, iar de-a lungul carierei a reuşit un loc 1 la Bucharest Grand Prix I (2015) şi două clasări în Top 4. Una dintre ele a fost obţinută chiar la Constanţa. „M-am simţit de fiecare dată bine aici, am mulți prieteni și le mulțumesc și pentru susținerea pe care mi-au arătat-o de această dată”, a mai spus pilotul originar din Ploiești.