Ce spune Cristian Tudor Popescu despre UMILINȚA suferită de Simona Halep la Cincinnati

Simona Halep a fost învinsă fără drept de apel de Garbine Muguruza în finala de la Cincinnati, cu 1-6, 0-6 și a pierdut și șansa să ajungă pe locul 1 mondial. Cristian Tudor Popescu a fost șocat de felul în care s-a desfășurat jocul dintre cele două sportive.

”Vă mărturisesc: nu am replică la ce am văzut. Nu mă așteptam. Am spus că ne așteaptă o finală memorabilă. Știam că Muguruza are prima șansă, dar nu m-am așteptat la o asemenea infrângere.

Simona nu a intrat în ring, nu a luptat în 95% din meci. A avut o evoluție cenușie. Nu a intrat în ring, nu și-a asumat lovituri, a avut o atitudine fricoasă, palidă.Unii se pot gândi și la un meci aranjat. Din păcate, arată și așa. Nu se pune problema totuși de așa ceva”, a spus Cristian Tudor Popescu pentru Digi Sport.