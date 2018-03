Concurenţă românescă la maratonul: 6633 Arctic Ultra

Ediţia din acest an a celui mai greu maraton din lume "6633 Arctic Ultra" aduce la linia de sosire 4 români temerari. Alături de deţinătorul titlului, Tibieriu Uşeriu, în competiţia de anul acesta a intrat şi bibiotecarul Avram Iancu, cel care a traversat înot canalul Mânecii, dar şi o femeie şi o persoană cu dizabilităţi.

Maratonistul Tibieriu Uşeriu a pleacat ieri spre Canada, unde urmează să ia startul, pentru a treia oară, la cel mai greu maraton din lume. Tibi Uşeriu a câştigat ultimele două ediţii ale maratonului şi se întoarce la Polul Nord pentru a-şi apăra titlul de campion. La plecare el a declarat că "merg acolo pentru că pot să fac acest lucru şi îmi place foarte mult această cursă. Un motiv pentru care mă întorc acolo este traseul, care este anul acesta diferit faţă de ceilalţi doi ani în care am participat. Va fi o cursă nouă. A devenit mai dificilă din punct de vedere al kilometrilor, o să avem o distanţă de 617 km de parcurs. Sunt aproximativ 60 - 70 km în plus faţă de anul trecut. Organizatorii susţin că maratonul din acest an este mai greu."

Ediţia din 2018 este una aniversară, organizatorii pregătind un traseu nou, de 350+ mile pentru a marca cei zece ani de când are loc acest concurs, Tibi Uşeriu fiind invitat special să participe la această competiţie aniversară.

La proba de 350+ mile s-au mai înscris alături de Tibi Uşeriu şi românca Florentina Iofcea, originară din Bucureşti, dar care trăieşte în Canada. Ea are 46 de ani şi este asistentă medicală. Titlul mai este râvnit şi de Polgar Levente, o persoană cu dizabilităţi, care are 37 de ani şi este din Aiud, judeţul Alba. El aleargă din 2009 şi a reuşit să stabilească un record naţional la alergare - 1000 de km în 14 zile. Iar la startul ediţiei din 2018 s-a înscris şi Avram Iancu, bibiotecarul de 41 de ani din Petroşani, judeţul Hunedoara, care a reuşit să traverseze înotând Canalului Mânecii şi a parcurs traseul Dunării de la izvoare şi până la vărsare. A zecea ediţie a Maratonului Artic se va desfăşura în perioada 8 – 17 martie, punctul de plecare fiind Eagle Plains Canada, iar sosirea va fi la Tuktoyaktuk. Maratonul "6633 Arctic Ultra" este considerat cel mai greu concurs de pe planetă din cauza temperaturilor extreme, care coboară până la minus 60 de grade Celsius.