Cristian Tudor Popescu, despre victoria Mihaelei Buzărnescu cu Bertens. „Un potop de ţipete şi înjurături de care şi Ilie Năstase ar fi mândru”

Naţionala statului Peru a învins-o pe cea Australiei cu scorul de 2-0 (1-0), în meciul care a avut loc marţi, pe stadionul Fişt din Soci, în Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, "cangurii" ratând...

Selecţionatele Danemarcei şi Franţei au terminat la egalitate, 0-0, marţi, la Moscova, pe stadionul Lujniki, în Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, iar ambele echipe s-au calificat în optimile de finală...

Comentatorul egiptean Abdel Rahim Mohamed, fost fotbalist, a decedat la scurt timp dupa ce selectionata tarii sale a pierdut in fata Arabiei Saudite in faza finala a grupelor Cupei Mondiale desfasurata in Rusia....