Declaratia lui Simona Halep dupa calificarea in semifinale: "Nu credeam că pot recupera. La 5-2 am crezut că am pierdut meciul, dar am încercat să dau totul pe teren"

Simona Halep, locul 4 WTA, s-a calificat dramatic în semifinalele turneului de la Roland Garros, după ce a trecut de Elina Svitolina, locul 6 WTA, scor 3-6, 7-6, 6-0. Va juca în semifinale cu Karolina Pliskova, locul 3 WTA. Meciul va fi mâine după ora 15.

"Nu știu cum am revenit, dar sunt fericită că am făcut-o. Am jucat contra unei adversare foarte puternice, care a jucat foarte bine în primul set. A trimis mingea mereu pe linie, iar fileul a fost de partea ei.

Sunt fericită că am revenit și am câștigat. În setul doi am schimbat ritmul. Am încercat să îi pun probleme. Nu credeam că pot recupera. La 5-2 am crezut că am pierdut meciul, dar am încercat să dau totul pe teren. Am fost relaxată și asta m-a ajutat.

Meciul de azi nu a fost ca cel de la Roma (n.r. pierdut de Halep în finala turneului cu Svitolina). Ea a jucat mai repede azi. A schimbat strategia, a fost mai agresivă. Eu am încercat să schimb ritmul și am înălțat mingea și s-o plimb pe tot terenul", a spus Simona Halep la Eurosport.