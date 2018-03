Declarația Simonei Halep după victoria din turul al doilea: „Un meci nebun, nu știam de unde vine mingea”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, învingând-o greu, în trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe franţuzoaica Oceane Dodin, într-o partidă disputată joi.

"Am avut multe meciuri grele, am vrut să stau concentrată, am luptat până la sfârșit. E greu să joci împotriva unei astfel de adversare, care lovește puternic, am încercat să stau tare pe picioare. Va trebui să fiu mai agresivă ca azi cu Radwanska, să-mi deschid terenul, dar voi fi pregătită să joc cu ea. Un meci nebun, nu știam de unde vine mingea, a trebuit să fiu atentă la fiecare lovitură a ei și sunt fericită", a declarat imediat după meci, Halep.