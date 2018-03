Demisie ȘOC la CSM Bucureşti. Antrenoarea Helle Thomsen a plecat

Facebook CSM Bucuresti





Helle Thomsen nu va mai fi antrenoarea lui CSM Bucureşti. Daneza a decis să plece după partida de campionat cu CSM Bistriţa.

CSM Bucureşti a învins CSM Bistriţa cu 30-23, în Liga Florilor, în ultimul meci de pe teren propriu înaintea sfertului de finală cu Metz, din Liga Campionilor.

Chiar şi aşa, jocul nu a convins şi, în contextul evoluţiilor neconcludente din ultima perioadă, s-a decis despărţirea de antrenoare. Varianta reală e că Helle a demisionat, după o discuţie cu oficialii.

Daneza avea contract un an plus un an. Conducerea clubului a anunțat-o azi că nu vrea să-i prelungească înţelegerea, iar ea a decis că în aceste condiții va pleca de acum. Le-a transmis oficialilor de la CSM că nu mai revine la București, astfel că lucrurile par a fi destul de clare. Helle a anunțat fetele de hotărârea ei, vineri, în vestiar, după meciul cu Bistrița, scrie Digisport.

Helle Thomsen a confirmat în presa din Danemarca că nu mai este antrenoarea CSM-ului:

"Da, așa e. Știam deja că voi fi demisă înaintea meciului de azi din campionat (n.r - câștigat de CSM în fața lui CSM Bistrița, 30-23). Știam că există un astfel de paragraf în contract, așa că demisia nu a venit ca un șoc. Am pierdut anumite meciuri în Liga Campionilor și nu am jucat prea bine în toate meciurile.

Clubul a vrut să facă o schimbare înaintea meciului din sferturile Ligii, așa că accept asta", a declarat Helle Thomsen, în presa daneză.

Posibilul înlocuitor al lui Thomsen este chiar Per Johansson, cel pe care antrenoarea daneză în înlocuise la începutul sezonului. Din vară, în cărţi pentru a veni pe banca "tigroaicelor" e şi Martin Ambros, care era la un pas de Rostov. El ar putea să renunţe la acel angajament pentru că familia lui nu e de acord cu plecarea în Rusia. Astfel că s-ar putea ca acest lucru să conteze decisiv în eventualitatea în care CSM îl curtează.

Dacă nu se va ajunge la un numitor comun acum cu Per Johansson, se va apela cel mai probabil la varianta Adrian Vasile, antrenor secund la CSM şi secund la naţionala Muntenegrului, unde principale e chiar Per.