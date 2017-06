Dumitru Hărădău: Cele mai bune jucătoare din lume sunt Simona și Pliskova

Dumitru Hărădău a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre Simona Halep, care a ajuns în finală la Roland Garros.

„Am spus că nu numai că este favorită, dar o să și câștige Roland Garros, pentru că a fost în semifinală la Stuttgart, a câștigat Madridul, a fost în finală la Roma, a condus cu 5-2 și a pierdut finala și la un moment dat a fost un mare semn de întrebare dacă va juca sau nu la Roland Garros”, a spus antrenorul de tenis Dumitru Hărădău.

„Atunci când o campioană trebuie să joace un Grand Slam, cel mai puternic turneu pe care poate să îl joace o campioană, are o presiune pe ea imensă, pusă de oamenii din jurul ei și de ea. De multe ori, această presiune te paralizează. Atunci când jucătorul nu își permite să piardă, are o mare problemă. Faptul că s-a întâmplat accidentul, a adus-o în situația ca oamenii din jurul ei să înțeleagă că are o dificultate și că s-ar putea să joace sau să nu joace. Și acum, astăzi, a fost un meci în care a jucat cu Pliskova, care dacă ar fi câștigat era numărul 1 din lume. Cele mai bune jucătoare din lume sunt Simona și Pliskova”, a mai spus Hărădău.

Simona Halep s-a calificat în finala Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe Karolina Pliskova, în semifinale, cu 6-4, 3-6, 6-3.