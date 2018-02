Halep: „Sunt foarte mulțumită pentru acest început de an”

Simona Halep a câștigat meciul cu Cici Bellis într-o oră și 22 de minute. Românca a declarat că este „foarte mulțumită pentru acest început de an”.

"Sunt foarte mulțumită pentru acest început de an. E frumos să joc din nou semifinală aici la Doha. Am jucat cu o adversară puternică. A fost dificil pentru mine să închei punctele pentru că joacă foarte bine în apărare. Am servit bine, în special în ultimul game și am fost puțin mai agresivă. Nu mă gândesc că voi deveni numărul 1 mondial la acest turneu, eu vreau doar să joc tenis, dar dacă e să se întâmple e foarte bine. Mă simt întotdeauna ca acasă cu acest public minunat", a declarat Simona Halep după meci.