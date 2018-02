Halep: "Sunt încrezătoare că voi fi mai bine în următorul meci"

Simona Halep a facut o declaratie imediat dupa victoria rapida in fata rusoaicei Ecaterina Makarova. Romanca a recunoscut ca mai are dureri, dar este fericita ca a castigat acest meci.

"M-am simţit bine pe teren, am venit după accidentare. Am resimţit mici dureri, dar m-am bucurat de meci. Totul a mers foarte bine pentru mine. Mă bucur că am revenit la Doha şi sunt fericită că am câştigat acest meci. E un lucru foarte important pentru mine.

Nu am fost într-o stare chiar perfectă, dar aproape. Sunt încrezătoare că voi fi mai bine în următorul meci. Am făcut un turneu foarte bun în Australia, dar îmi pare rău că nu am reuşit să câştig. Am fost foarte tristă. A fost a treia mea finală. Voi continua să muncesc şi poate voi reuşi să câştig următoarea finală.

Am câştigat aici, la Doha, în 2014 şi la acea vreme era unul dintre cele mai importante turnee pe care le-am câştigat. E minunat să am atâţia suporteri aici, de fiecare dată. Peste tot unde merg am parte de susţinere şi îmi face plăcere să joc în faţa voastră. Vă mulţumesc din nou!", a declarat Simona Halep, imediat după victoria împotriva Ekaterinei Makarova.

sursa Digisport