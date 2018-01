Halep - Wozniacki. La ce oră se va juca finala de la Australian Open

Wu Zhi Zhao





Halep - Wozniacki, finala Australian Open. Simona Halep o va înfrunta sâmbătă, de la ora 10.30, ora României, pe daneza Carolina Wozniacki, aflată pe poziția a doua a clasamentului. Miza este dublă pentru fiecare dintre ele: primul trofeu de Mare Șlem din carieră și locul 1 mondial.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a declarat, joi, că poate a treia sa finală de Mare Şlem, pe care o va juca sâmbătă la Australian Open, va fi cu noroc.



"Mă simt extraordinar. Mă simt bine după ce s-a întâmplat. Voi juca o nouă finală. E a treia (de Mare Şlem, după două la Roland Garros). Poate va fi cu noroc. Vom vedea sâmbătă", a declarat Halep la conferinţa de presă de după meciul câştigat cu 6-3, 4-6, 9-7 în semifinala cu germanca Angelique Kerber.



"Sunt fericită şi sunt mândră că am putut rezista şi că am luptat până la final. E un sentiment plăcut. Aştept cu nerăbdare ultimul meci al turneului", a mai spus Halep, citată de Reuters.



Românca a comentat şi stilul său agresiv din acest meci, în care a adunat nu mai puţin de 50 de winners (28 în decisiv): ''Mulţi, nu-i aşa? Fratele meu tocmai mi-a scris. Nu-mi vine să cred, de fapt. Cred că e pentru prima oară. Sper să nu fie şi ultima''.



''Am fost agresivă. Am avut asta în mine şi am încercat să termin repede punctele, dar nu e aşa uşor cu ea (Kerber). Se mişcă foarte bine'', a adăugat românca.



Halep s-a referit şi la momentul dificil pe care l-a avut în setul al treilea, când Kerber a beneficiat de două mingi de meci: ''Am încercat să lovesc mingea, să nu fiu speriată că are două mingi de meci. Cred că am jucat foarte bine acele mingi. Nu mi-a fost teamă că o să pierd, poate din cauza asta ... am câştigat acele mingi, iar apoi mi-am recâştigat încrederea că pot învinge''.



În finală, Halep o va înfrunta pe daneza Caroline Wozniacki. Miza este dublă în meciul de sâmbătă, una dintre jucătoare urmând să câştige în premieră un titlu de Mare Şlem, precum şi să obţină poziţia de lider mondial (Halep să şi-l menţină). AGERPRES