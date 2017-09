Horia Tecău, în semifinalele probei de dublu masculin la US Open

Christian Silva/Intact Images





Perechea româno-olandeză Horia Tecău/Jean-Julien Rojer s-a calificat în semifinalele probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce a învins cuplul Jamie Murray (Marea Britanie)/Bruno Soares (Brazilia), cu 6-1, 6-2, marţi, la arenele Flushing Meadows din New York.



Tecău şi Rojer, capi de serie numărul 12, s-au impus în doar 62 de minute, ambii fiind în premieră semifinalişti la US Open. Cei doi au un titlu de Mare Şlem în palmares, în 2015, la Wimbledon.



Învingătorii au reuşit un as, au făcut 3 duble greşeli, au avut 20 de winners şi au comis doar 5 erori neforţate. Jamie Murray şi Bruno Soares, favoriţii numărul patru, au reuşit 4 aşi, au comis 7 duble greşeli, nu au transformat nicio minge de break (din două create), au avut 20 de winners şi au făcut 15 erori neforţate.



Murray şi Soares câştigaseră în faţa perechii Tecău/Rojer în sferturi la Indian Wells, anul acesta, cu 7-6 (5), 6-4. Tecău şi partenerul său mai aveau o victorie în faţa cuplului Murray/Soares, anul trecut, în sferturi la Cincinnati (ATP Masters 1.000), cu 4-6, 6-2, 11-9.



Tecău şi Rojer şi-au asigurat un cec de 160.000 de dolari şi 720 de puncte ATP, iar în penultimul act la US Open vor înfrunta principalii favoriţi, Henri Kontinen (Finlanda)/John Peers (Australia). Kontinen şi Peers i-au învins pe Tecău şi Rojer cu 6-4, 7-5, luna trecută, în optimi la Montreal. Kontinen şi Peers au 2-1 în meciurile directe, după ce au câştigat anul trecut, în optimi, la Monte Carlo, cu 6-2, 6-3. Tecău şi Rojer au învins anul acesta, la Dubai, în semifinale, cu 7-6 (8), 6-3.



Horia Tecău va juca în sferturi la US Open şi la dublu mixt, alături de CoCo Vandeweghe (SUA), din nou contra brazilianului Bruno Soares, care fac e pereche cu unguroaica Timea Babos.



La junioare, Mihaela Lorena Mărculescu a fost învinsă în turul al doilea la simplu de rusoaica Sofia Lansere, cap de serie numărul 15, cu 6-4, 6-2.

