Ilie Năstase își cere scuze oficial pentru comentariile legate de Serena Williams

Karina Knapek/Intact Images





Ilie Năstase a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care își cere scuze pentru derapajele de la FED Cup, când a avut remarce inadecvate la adresa componentelor echipei Marii Britanii și la adresa Serenei Williams.

"În ultimele zile, numele meu și situația neplăcută creată la meciul România – Anglia din cadrul Fed Cup în urma declarațiilor mele au fost prezente în presa națională și internațională. Nu doresc să contest reacțiile negative pe care le-am primit, dar aș vrea să aduc câteva cuvinte acum, după o perioadă de gândire pe această temă.

Aveam 5 ani când am luat prima rachetă în mână. De atunci, tenisul a fost pentru mine mai mult decât un sport sau o profesie. A fost viața mea, și pentru tenis am sacrificat aproape totul, personal sau profesional. Din păcate, acum, la 70 de ani, am reușit să fac ceva ce nu mi-am dorit și nu mi-am imaginat posibil: să simt că tenisul se îndepărtează de mine.

Citește tot pe gsp.ro