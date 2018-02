Irina Begu: Îmi pare rău că nu am reuşit să închei meciul în două seturi

Jucătoarea de tenis Irina Begu afirmă că regretă că nu a reuşit să încheie meciul împotriva jucătoarei canadiene de origine română Bianca Andreescu în două seturi, dar şi-a exprimat bucuria pentru că a adus cel de-al doilea punct României la finalul primei zile a Fed Cup.



Ea a recunoscut că a avut dificultăţi în timpul celui de-al doilea set, însă pauza de dinaintea setului decisiv a ajutat-o să se replieze.



"Mă bucur că am reuşit să câştig. Îmi pare rău că nu am reuşit să închei în două seturi, cred că în setul al doilea, la set şi 3-2 pentru mine m-am înmuiat un pic. Ea a devenit un pic mai agresivă şi cred că acolo am pierdut un pic jocul. Însă mă bucur că în setul al treilea am reuşit să dictez şi să recâştig terenul", a spus Irina Begu în timpul conferinţei de presă.



La rândul său, căpitanul nejucător al echipei României, Florin Segărceanu, a spus şi el Bianca Andreescu a făcut un joc foarte bun sâmbătă, la Sala Polivalentă din Cluj, şi că pauza de dinaintea celui de-al treilea set a fost benefică pentru Irina Begu.



"Şi-a dat seama că totuşi nu a reuşit să închidă cum a povestit ea, Andreescu a început să joace foarte bine, a făcut un meci senzaţional, cel puţin setul 2. Şi când pierzi teren, când vezi că nu închizi meciul, eşti frustrat şi începi să îţi faci probleme. Mă bucur că s-a dus la pauză să se relaxeze puţin, să analizeze, să îşi dea seama şi să intrăm în setul 3 altfel", a spus Segărceanu.



Întrebată de jurnalişti dacă a avut un moment dificil în timpul meciului în relaţia cu arbitrul de scaun, Irina Begu a spus că la finalul meciului aceasta şi-a cerut scuze din cauza unei defecţiuni tehnice.



"Ea şi-a cerut scuze pentru... cred că în setul al doilea, în tie break s-a stricat aparatul. Se întâmplă. În momentul respectiv m-am enervat, dar per total nu pot să îi reproşez nimic", a spus Begu.



Irina Begu a fost susţinută sâmbătă din tribună de familia sa, jucătoarea recunoscând că meciurile alături de echipa României sunt momente emoţionante, pentru care fiecare sportiv se antrenează zilnic. Ea a spus că relaţia cu publicul a fost emoţionantă şi că a simţit susţinerea celor peste 8.000 de spectatori.



Echipa de Fed Cup a României conduce Canada cu scorul de 2-0 în întâlnirea care se desfăşoară în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în turul I al Grupei Mondiale II, după ce Irina Begu (37 WTA) s-a impus cu scorul de 6-3, 6-7 (4), 6-2 în faţa jucătoarei de origine română Bianca Andreescu (173 WTA).AGERPRES