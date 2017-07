Irina Begu: Sper să îi fac fericiţi pe români şi să câştig ambele finale

Jucătoarea de tenis Irina Begu a declarat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte să îi facă fericiţi pe români câştigând ambele finale, la simplu şi dublu, pe care le va disputa, duminică, la turneul BRD Bucharest Open.



"Mă bucur că voi juca mâine două meciuri, sper să le câştig. Va fi o zi grea. Mă bucur că partidele încep la ora 17,00 când poate nu va mai fi atât de cald. Sper să îi fac pe români fericiţi. Va fi o victorie mare pentru mine. Julia Goerges este o jucătoare care serveşte foarte bine, are o dreaptă puternică şi va trebui să speculez un pic reverul", a spus ea.



Begu a menţionat că a avut un meci foarte dificil cu cu jucătoarea spaniolă Carla Suarez Navarro în semifinalele probei de simplu. "A fost greu în semifinala de simplu, ambele am suferit din cauza căldurii. Dar a trebuit să ne adaptăm, Carla e o jucătoare solidă, iar atunci când nu reuşeam să o împing în spate ea era cea care dicta. Însă din momentul în care mi-am intrat în ritm am fost mai agresivă şi am câştigat punctele mai uşor. S-a simţit oboseala apoi la dublu, pentru că veneam după un meci de 2 ore la 40 de grade. Raluca m-a ajutat enorm şi mi-a făcut meciul mai uşor", adăugat Begu.



Irina Begu va juca duminică atât în finala de simplu, cât şi în cea de dublu, o premieră pentru turneul de de la Bucureşti, dar şi pentru cariera ei. Mai întâi o va întâlni de la ora 17,00, pe Terenul Central, în finala de simplu pe Julia Goerges (Germania), iar împreună cu Raluca Olaru va juca în ultimul act la dublu cu perechea Elise Mertens (Belgia)/Demi Schuurs (Olanda).

