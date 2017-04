Larisa Iordache după bronzul la bârnă: Am pierdut fix pe greşeala mea şi nu mi-o pot ierta

Gimnasta Larisa Iordache, medaliată cu bronz la bârnă, la Campionatele Europene de la Cluj-Napoca, a declarat, duminică, la finalul concursului, că a pierdut pe greşeala ei şi acest lucru nu şi-l poate ierta.



"Am doar medalia de bronz. Mă bucur însă că am ajuns pe podium la Campionatele Europene, având în vedere cele întâmplate în ultimele două luni (n.r. - accidentări), pentru că am avut doar o lună de pregătire. Am ajuns pe podium, dar am pierdut fix pe greşeala mea şi asta nu mi-o port ierta. Sunt într-un fel dezamăgită de mine, pentru că puteam face o coborâre foarte, foarte bună şi atunci puteam să fiu mai sus. Dar asta este, a fost doar vina mea. Nu m-am relaxat, m-am dus însă cu foarte mare viteză şi atunci nu am putut să controlez coborârea. Mă bucur însă că m-am ţinut pe picioare", a spus Larisa Iordache, cea care încheiase calificările la bârnă de vineri cu 14,566 puncte, exact nota cu care Cătălina Ponor a câştigat, duminică, medalia de aur.



Întrebată ce părere are despre faptul că a egalat-o pe Nadia Comăneci la numărul de medalii obţinute la Campionatele Europene, 12, Iordache a răspuns: "Nadia este oricum un fenomen pentru mine şi aşa va rămâne.Sper din suflet doar să fiu sănătoasă pentru că aşa pot să mă antrenez consecutiv. Le mulţumesc din suflet antrenorilor mei, soţilor Moldovan, pentru că au fost lângă mine în momentele grele şi au ştiut cum să mă ridice de fiecare dată. Este un nou început pentru mine, sper ca de acum încolo să progresez din ce în ce mai mult. Larisa merge însă mai departe. Sper ca atunci când voi ajunge la Mondiale să fiu 100 la sută în formă".



Larisa Iordache speră ca România să mai organizeze competiţii internaţionale de gimnastică în viitor. "Ne-au ajutat foarte mult oamenii din sală, pe care i-am simţit alături de noi. Au fost deschişi din prima clipă a concursului. A fost pentru prima oară în viaţa mea când am trăit o asemenea atmosferă. Ar fi un lucru foarte frumos să mai avem concursuri de acest gen în România. Chiar ieri treceam pe lângă sală şi vedeam cozile imense de la intrare, a fost ceva extraordinar pentru noi să avem sala plină cu fani. Mi-aş dori foarte tare să mai avem ocazia să concurăm acasă", a adăugat ea.



Gimnasta română Larisa Iordache a obţinut, duminică, medalia de bronz, iar Cătălina Ponor a câştigat aurul în concursul de la bârnă din cadrul Campionatelor Europene găzduite în aceste zile de Cluj-Napoca.



Cătălina Ponor (29 de ani), multiplă medaliată olimpică, mondială şi europeană, a primit 14,566 puncte, în timp ce Larisa Iordache, în vârstă de 20 de ani, a fost notată cu 13,966 puncte. Medalia de argint a fost câştigată de Eythora Thorsdottir din Olanda, cu 14,066 puncte.



Pentru Ponor este al nouălea titlu european, al cincilea în concursul de la bârnă. La rândul ei, Larisa Iordache a cucerit duminică cea de-a 12 medalie din palmares la Campionatele Europene.



Larisa Iordache şi Cătălina Ponor au fost ultimele reprezentante ale ţării noastre în cadrul Campionatelor Europene de la Cluj-Napoca. România încheie cea mai importantă competiţie de gimnastică pe care a găzduit-o în ultimii 60 de ani cu patru medalii, două de aur, una de argint şi una de bronz.



Gimnastele Ioana Crişan şi Olivia Cîmpian, primele sportive din delegaţia României care au evoluat într-o finală a Campionatelor Europene de la Cluj-Napoca, s-au clasat, vineri, pe locurile 18, respectiv 23 în concursul de individual compus, cu un total de 51,032 puncte, respectiv, 50,106 puncte.



Sâmbătă, Marian Drăgulescu a obţinut prima medalie a delegaţiei noastre, aurul în concursul la sol. El a fost notat de arbitri cu cu 14,500 puncte.



Duminică, Drăgulescu a cucerit a doua medalie a României, argint la sărituri, el totalizând 14,733 puncte (14,666 şi 14,800 la cele două sărituri).



Campionatele Europene de gimnastică artistică se desfăşoară în perioada 19-23 aprilie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, la 60 de ani de la precedenta ediţie găzduită de România, la startul competiţiei aliniindu-se 274 de sportivi (168 la masculin şi 106 la feminin) din 37 de ţări.



România este reprezentată la Europene de 10 sportivi. Lotul feminin este format din Olivia Cîmpian, Ioana Crişan, Larisa Iordache şi Cătălina Ponor, iar cel masculin din Marian Drăgulescu, Cristian Băţagă, Vlad Cotuna, Adelin Kotrong, Laurenţiu Nistor şi Andrei Ursache.



La ediţia de anul trecut a CE, de la Berna, România a cucerit două medalii de argint la masculin, ambele prin Marian Drăgulescu (sol şi sărituri), şi două de bronz la feminin, ambele prin Cătălina Ponor (sol şi bârnă).

