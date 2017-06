Naţionala masculină de rugby în 7, argint la turneul de la Ostrava (Cehia)

Naţionala masculină de rugby în 7 a obţinut locul 2 în cadrul turneului de la Ostrava (Cehia), prima etapă din cadrul Rugby Europe Men's Sevens Trophy, al doilea eşalon valoric continental, după ce în finală a cedat în faţa Suediei cu rezultatul de 5-14, informează FRR.



În prima zi a competiţiei, România a făcut parte din Grupa C, alături de Letonia, Cehia şi Suedia. Prima partidă a fost cea împotriva Letoniei pe care am învins-o cu rezultatul de 42-0, apoi tricolorii au trecut de Cehia cu 45-5, pentru ca în ultima confruntare, chiar dacă am condus, ne-am înclinat în faţa Suediei cu 5-31, ocupând locul secund în grupă.



A urmat partida din sferturile de finală ale locurilor 1-8, tricolorii trecând de Israel cu 12-0, pentru ca în semifinale să învingă Luxemburg cu 31-5.



În finală, unde adversară a fost din nou Suedia, deşi tricolorii au fost cei care au deschis scorul, rezultatul final le-a fost defavorabil, nordicii revenind şi impunându-se cu 14-5, românii intrând în posesia medaliilor de argint.



Cea de-a doua şi ultima etapă a ediţiei 2017 din cadrul Rugby Europe Men's Sevens Trophy va avea loc la Bucureşti, pe Stadionul Naţional ''Arcul de Triumf'', între 17 şi 18 iunie.



Lotul României, antrenat de Alexandru Lupu, a fost:



CSA Steaua: Eduard Bencea, Ionel Melinte, Robert Neagu, Denis Perju, Alexandru Porojan

CNOPT: Valerian Berbece

CSM Ştiinţa Baia Mare: Alexandru Bucur, Adrian Apostol

CS Dinamo: Ionuţ Balaban

Politehnica Iaşi: Daniel Plai

ROC La Voulte - Valence Federale 1: Julien Onutu

CSM Bucureşti: George Croitoru.

Sursa: www.agerpres.ro