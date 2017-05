O campioană mondială a murit după ce a fost lovită de un camion

Julia Viellehner a murit la o saptamana dupa ce a fost lovita de un camion in timpul unui antrenament pe bicicleta, in Italia. Sportiva in varsta de 31 ani a fost izbita de un camion. A fost transportata in stare grava la spitalul din Cesena, unde i-a fost amputat un picior si a intrat in coma, in data de 15 mai.

Sursa: antena3.ro