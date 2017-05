O irlandeză de origine română, felicitată de însuși președintele Irlandei, după ce a devenit noua campioană mondială la șah U-17

Diana Mirza, o irlandeză de origine română, este noua campioană mondială la șah sub 17 ani, după ce a câștigat competiția organizată în România, la Iași.

Adolescenta din Limerick a ieșit victorioasă după nouă concursuri dificile care s-au desfășurat pe durata a 10 zile, în cadrul evenimentului organizat de Federația Internațională de Șah, potrivit independent.ie.

Diana deține și titlul de campioană naționala de junioare a Irlandei, însă această ultimă realizare a depășit toate celelalte premii și au lăsat-o pe Diana Mirza în stare de șoc, atunci când a primit, mândră, titlul de mare campioană.

Pentru reușita ei, Diana Mirza a fost felicitată inclusiv de președintele Irlandei, Michael D. Higgins, într-o postare pe Twitter.

"My heartfelt congratulations to Diana Mirza from Limerick on winning the World Schools Chess U17 Girls Championship."