PyeongChang 2018. Povestea unui neașteptat loc 7 la sanie. Raluca Stramaturaru: “Acest loc 7 reprezinta incununarea muncii mele”

Raluca Stramaturaru (32 de ani) a adus delegatiei Romaniei cea mai buna clasare de pana acum la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang. Sportiva legitimata la CSA Steaua a incheiat pe locul 7 proba individuala de sanie, la finele unei reuniuni care a tinut cu sufletul la gura toti spectatorii.



Rezultatul este unul istoric pentru sania romaneasca, dar si pentru olimpismul romanesc. Este cea mai buna clasare a Romaniei la JO de iarna dupa Lillehammer 1994, cand tot la sanie in proba de dublu, Ioan Apostol si Liviu Cepoi au ocupat locul 6.



La Albertville, in 1992, dublul Ion Apostol – Liviu Cepoi (sanie) a ocupat locul 4, iar Mihaela Dascalu a ocupat locul 6 la patinaj viteza.

Strămăturaru a fost a opta după prima manşă, a 12-a în manşa secundă, a 9-a în manşa a treia şi a şasea în ultima manşă, fiind cronometrată cu timpul cumulat de 3 min 06 sec 288/1000.



Germanca Natalie Geisenberger a câştigat al doilea său titlu olimpic consecutiv, în 3 min 05 sec 232/1000, fiind urmată în clasamentul final de compatrioata sa Dajana Eitberger, medaliată cu argint în 3 min 05 sec 599/1000, şi de Alex Gough (Canada), medaliată cu bronz, cronometrată cu timpul de 3 min 05 sec 644/1000.



Clasamentul final aduce in prim plan si un punct forte pentru Romania care a fost cea de a patra natiune la sanie individual feminin, atat timp cat inaintea Ralucai Stramaturaru s-au situat doar sportive din Germania (trei la numar), Canada (doua) si SUA (una).



Clasament final:

1. Natalie Geisenberger (Germania) 3:05.232

2. Dajana Eitberger (Germania) 3:05.599

3. Alex Gough (Canada) 3:05.644

4. Tatjana Hufner (Germania) 3:05.713

5. Kimberley McRae (Canada) 3:05.878

6. Erin Hamlin (SUA) 3:05.912

7. Raluca Stramaturaru (Romania) 3:06.288

8. Aileen Frisch (Coreea de Sud) 3:06.400

9. Madeleine Egle (Austria) 3:06.609

10. Andrea Votter (Italia) 3:06.859



”A fost supergreu, ma bucur ca am reusit sa ma concentrez si sa-mi stapanesc emotiile. Am facut patru manse curate, ceea ce mi-am si propus. Acest loc 7 reprezinta incununarea muncii mele, mi-am dorit foarte mult sa fac un rezultat bun, s-a intamplat acum si nu pot decat sa fiu foarte fericita si multumita. Pista este una dificila si s-a vazut ca nu iarta. Sunt convinsa ca acum lumea a vazut ce inseamna sanie, ce inseamna sporturile de iarna si poate vom fi sprijiniti mai mult. Este un rezultat care ma face sa merg mai departe”, a declarat Raluca Stramaturaru imediat dupa incheierea probei.

In galeria care a sustinut-o pe Raluca Stramaturaru s-au aflat Mihai Covaliu, presedintele COSR, si Octavian Morariu, membru CIO pentru Romania.



Mihai Covaliu: ”Raluca a facut un concurs foarte bun, si-a depasit cea mai buna performanta a ei. La un moment dat a fost pe locul intai. Au venit insa nemtoaicele, apoi aceasta fata din Canada, dar important este ca suntem pe 4 in lume. Sa ne bucuram de acest rezultat si sa construim pe ce avem”.



Octavian Morariu: ”Este un rezultat istoric, care nu a mai fost atins de peste 20 de ani. Nu stiu cati au remarcat, dar suntem a patra natiune la aceasta proba, dupa Germania, Canada si SUA. Cei care pot sa ajute sporturile de iarna ar trebui ca acum sa o faca. Pentru ca asa cum ne-au luat altii locul la sporturile de vara, asa si noi putem sa-i depasim pe altii la sporturile de iarna”.



Raluca Stramaturaru va mai concura si in proba de stafeta pe echipe, in 15 februarie.

Sursa COSR