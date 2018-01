Reacția lui Ilie Năstase după înfrângerea Simonei Halep: „După mine cred că a jucat într-un picior”

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat, sâmbătă, că jucătoarea Simona Halep nu are altă opţiune decât să continue după ce a pierdut finala de la Australian Open în faţa danezei Caroline Wozniacki.



"Simona nu are altă opţiune decât să continue. Ce poate să facă, să se oprească? E greu să treci peste momentele astea, dar ea a mai trecut. Când o să câştige un Grand Slam, atunci o să câştige mai multe. Nu aş vrea să fiu în vestiarul Simonei acum. A fost o finală disputată, la fel ca şi celelalte meciuri ale Simonei de la acest Australian Open. Ce să zic... poate a avut puţin ghinion. Sau poate cealaltă a avut noroc, pentru că s-a oprit parcă la 4-3 şi s-a bandajat. Şi atunci a oprit-o pe Simona, care intrase într-un ritm. Dar ştiţi cum e? Turneele sunt făcute din înfrângeri şi victorii. Aşa că Simona o să o ia de la capăt. După mine, cred că marea şansă de a lua un Grand Slam pentru Simona este la Roland Garros. Dar poate să ia şi două turnee de Grand Slam anul ăsta. La Roland Garros este terenul de zgură, cel pe care ne-am născut toţi", a spus Năstase la postul Telekom Sport.



"A fost un meci diferit azi totuşi, pentru că a fost accidentată. După mine cred că a jucat într-un picior. Dar a făcut nişte eforturi extraordinare. Azi a fost însă şi presiunea pentru locul 1 mondial, dar şi presiunea de Grand Slam şi asta a fost. Dar nu vreau să mai comentez pentru că nu e momentul şi în situaţia asta nu sunt multe de spus. Când se joacă meciul la o minge sau două nu mai e nimic de comentat", a adăugat Ilie Năstase.



Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a fost învinsă cu 7-6 (2), 3-6, 6-4 de daneza Caroline Wozniacki, numărul 2 WTA, sâmbătă, la Melbourne, în finala turneului Australian Open.



Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oară cucerirea unui titlu de Mare Şlem, după ce a pierdut două finale la Roland Garros, în 2014 şi 2017. Wozniacki (27 ani), care de luni va fi din nou numărul unu mondial, după o pauză mai lungă de şase ani, cucereşte primul său Grand Slam, la a treia finală jucată (a pierdut la US Open în 2009 şi 2014).



Halep va pierde locul 1 mondial pe care îl ocupa din data de 9 octombrie (16 săptămâni consecutive).



Wozniacki a primit un cec de 4 milioane de dolari australieni şi 2.000 de puncte WTA pentru victoria sa, în timp ce Halep a fost recompensată cu 2 milioane de dolari şi 1.300 de puncte.

