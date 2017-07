Roger Federer a câştigat al 8-lea său titlu la Wimbledon

Tenismanul elveţian Roger Federer a obţinut duminică al 8-lea său trofeu la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, după ce l-a învins în finală pe croatul Marin Cilic cu 6-3, 6-1, 6-4, după o oră şi 41 minute de joc.



Federer, 35 ani, a jucat a 11-a sa finală la Wimbledon, unde s-a impus ultima oară în 2012. Elveţianul a obţinut pe iarba londoneză al 19-lea său titlu de Grand Slam. Cilic, care a cerut intervenţia medicului în setul doi, rămâne cu un singur titlu de Grand Slam, câştigat la US Open în 2014.



În acest an, Federer a reuşit să câştige turneul londonez fără să piardă vreun set. La 35 ani şi 342 zile, Federer a devenit cel mai vârstnic jucător ce se impune la Wimbledon în era modernă. În acest an, Roger s-a impus deja la Australian Open, Indian Wells, Miami şi la Halle.

