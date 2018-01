Simona Halep a fost internată în spital pentru deshidratare după finala turneului Australian Open

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, care a pierdut sâmbătă finala turneului Australian Open, la Melbourne, a fost internată timp de patru ore în spital pentru deshidratare, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a anunţat canalul ESPN, citat de WTA Insider.



Halep, învinsă cu 7-6 (2), 3-6, 6-4 de daneza Caroline Wozniacki, la Melbourne, a fost externată duminică dimineaţa.



Din cauza căldurii excesive care s-a înregistrat în timpul finalei (32 de grade Celsius), Simona Halep a avut nevoie de intervenţia medicului în setul al doilea, la scorul de 3-2, dar a continuat să joace finala după o uşoară stare de slăbiciune.



Între seturile doi şi trei ale finalei de la Melbourne a existat o pauză de zece minute din cauza căldurii, o regulă (heat rule) instituită în ultimii ani la primul turneu de Mare Şlem al anului.



Halep a fost jucătoarea care a petrecut cel mai mult timp pe teren la actuala ediţie a turneului, ea jucând meciuri maraton în turul al treilea cu Lauren Davis (3 ore 45 minute), 4-6, 6-4, 15-13, în semifinala cu Angelique Kerber, 6-3, 4-6, 9-7 (2 ore 20 minute), iar finala a durat 2 ore şi 50 de minute.



Simona Halep va coborî pe locul al doilea în clasamentul WTA publicat luni, iar Wozniacki va fi noul lider mondial.

AGERPRES

Just reported by @ESPN: Simona Halep went to the hospital overnight for four hours and was treated for dehydration. Was released Sunday morning.