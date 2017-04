Simona Halep: Ce a făcut Ilie Năstase este greşit

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, a patra favorită a turneului WTA de la Stuttgart, a declarat, marţi, că Ilie Năstase a greşit, fără a preciza la care dintre declaraţiile căpitanului nejucător al echipei de Fed Cup a României s-a referit.



"Ce a făcut el este greşit, în opinia mea .... Felul în care a vorbit nu mi-a plăcut şi nu pot accepta acest lucru'', a declarat Halep pentru WTA Insider.



Năstase, primul lider al clasamentului ATP, a făcut o afirmaţie caracterizată drept ''rasistă'' şi ''sexistă'' de Serena Williams despre ea şi copilul său nenăscut.



Într-o conferinţă de presă desfăşurată înaintea meciului dintre România şi Marea Britanie, din Fed Cup, Năstase a fost întrebat ce părere are despre faptul că Serena Williams este însărcinată. ''Vom vedea ce culoare va avea copilul. Poate ciocolată cu lapte?!'', a putut fi auzit Năstase spunând de către jurnalişti.



În alt doilea incident, în setul secund al meciului de sâmbătă dintre Sorana Cîrstea şi Johanna Konta, la scorul de 2-1 pentru româncă, Ilie Năstase, căpitanul nejucător al României, a avut o discuţie cu arbitrul de scaun, a intervenit apoi şi arbitrul oficial, iar Năstase a fost trimis în tribună, pentru ca apoi să fie evacuat din incinta terenului.



Locul său pe bancă a fost luat de jucătoarea Monica Niculescu. Cîrstea a reuşit apoi un break şi s-a desprins la 3-1, dar meciul a fost întrerupt din nou de arbitrul elveţian. Konta a izbucnit în lacrimi şi a fost nevoie ca Simona Halep să facă un apel la spectatori pentru a păstra decenţa în timpul meciului.



Crainicul a făcut un nou apel spectatorilor, avertizându-i că echipa României poate fi descalificată.



Cîrstea şi Konta au reluat jocul după trei minute de încălzire, dar românca nu şi-a mai regăsit ritmul, Konta reuşind punct după punct, încheind setul cu 6-3.



Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) a revenit cu un comunicat şi a anunţat că Ilie Năstase a fost eliminat de la întâlnirea cu Marea Britanie de la Mamaia, după mai multe incidente şi ''un comportament nesportiv''. Fosta glorie a tenisului a agresat verbal, potrivit presei engleze prezente la Constanţa, arbitrul, căpitanul echipei britanice şi pe Konta.



"Căpitanul României Ilie Năstase a fost îndepărtat din arenă în timpul celei de-a doua partide din cadrul întâlnirii din Fed Cup dintre România şi Marea Britanie de la Constanţa. Domnului Năstase i s-a cerut să părăsească terenul de către arbitrul ITF Andreas Egli pentru comportament nesportiv, după ce a primit două avertismente oficiale", a arătat un comunicat al Federaţiei Internaţionale de Tenis.



Halep a menţionat că a discutat cu Konta despre meciul acesteia cu Cîrstea: ''Am vorbit cu Konta după victoria ei în faţa Soranei Cîrstea şi totul e OK între ele, s-au întâlnit la aeroport''. www.agerpres.ro