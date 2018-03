Simona Halep, despre calificarea în semifinale: „Nu ştiu cum am câştigat, dar am câştigat!”

Simona Halep (1 WTA) s-a calificat în această dimineață în semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Românca a învins-o pe croata Petra Martici (51 WTA) cu scorul de 6-4, 6-7 (5), 6-3.

"A fost foarte greu să joc astăzi din cauza vântului, dar şi din cauza stilului de joc al adversarei, care a reușit să alterneze foarte bine mingile și să lovească foarte agresiv. Nu ştiu cum am câştigat, dar am câştigat! Am fost puţin frustrată din cauza vântului, mingea se mişca mereu. Am refuzat să pierd şi am luptat până la final, de asta sunt aici.

Am vrut să fiu doar un fan la meciul surorilor Williams şi să văd cum e să faci parte din acest public minunat. Sunt o mare fană a surorilor Williams", a declarat Halep, chestionată și în privința prezenței sale la duelul dintre Serena și Venus de acum două zile.

Halep s-a declarat îndrăgostită iremediabil de publicul din California: "Această atmosferă de la Indian Wells e foarte frumoasă. Mă simt foarte bine și sper să joc cât mai mulți ani aici", a spus Simona, la finalul meciului.

Sursa Gsp