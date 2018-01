Simona Halep, după finala pierdută: „Am plâns, dar acum zâmbesc”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat după finala pierdută sâmbătă la turneul Australian Open că va lupta în continuare şi cu siguranţă va avea din nou şansa să joace o finală de Mare Şlem.

Simona Halep nu şi-a putut ascunde tristeţea la finalul meciului: "Nu e uşor să vorbesc acum, în primul rând aş vrea să o felicit pe Caroline, a jucat minunat. Felicitări echipei ei, tatălui ei, pentru tot ce a făcut pentru ea de când joacă tenis e absolut fantastic şi îţi urez mult succes pe viitor. A fost un turneu bun pentru mine, nu l-am început grozav din cauza accidentării la gleznă, dar am vrut să dau tot ce am putut, am făcut asta şi mă bucur că am ajuns în finală.

Sunt tristă, dar fost mai bună decât mine. Voi lupta, mai am mulţi ani în faţă şi voi mai avea parte de o astfel de provocare.

Vreau să mulţumesc echipei mele, tuturor, o muncă intensă în fiecare zi, mulţumesc. Şi familiei mele. Oamenilor ce mă privesc acasă şi din păcate nu am reuşit să fac marele pas a treia oară, dar poate a patra va fi cu noroc. Mulţumesc tuturor, a fost minunat, am avut sprijin de pe întreg mapamondul. Sper să ne revedem la anul, în aceeaşi fază a competiţiei.

Pot încă să zâmbesc. E bine. Am plâns, dar acum zâmbesc. Mă simţeam pregătită, dar corpul meu nu a fost pregătit deoarece am avut atât de multe meciuri lungi. Muşchii au fost obosiţi. Picioarele nu au fost suficient de bune. Dar din punct de vedere psihic, eram pregătită. Simt că pot face faţă oricărei provocări, pot juca împotriva oricui şi pot învinge pe oricine", a spus Simona Halep.



Jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost învinsă cu 7-6 (2), 3-6, 6-4 de daneza Caroline Wozniacki, numărul 2 WTA, sâmbătă, la Melbourne, în finala turneului Australian Open.