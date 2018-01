Simona Halep, dupa victoria in fata Irinei Begu

Simona Halep este prima finalistă de la Shenzhen, după victoria cu 6-1, 6-4 în fața Irinei Begu. Numărul 1 mondial se gândește acum la adversara pe care o va întâlni în ultimul act de la Shenzhen.

Numărul 1 mondial este de părere că ritmul său a cunoscut o ușoară scădere în setul secund din partida cu Begu, dar a reușit să se redreseze la timp pentru a se impune. "A fost cu siguranță un meci greu. E o jucătoare foarte puternică și în setul al doilea ați putut vedea că își îmbunătățea jocul. Cred că am fost destul de puternică să rezist și să lovesc mingea mai puternic pe final. Simțeam că îmi scade puțin energia, dar am revenit, am servit bine în ultimul game și sunt mândră de victoria de azi, a fost un meci tare", a spus Simona Halep, la finalul meciului cu Irina Begu.

Antena3