Simona Halep: "E o zi grea, fiindcă n-am reuşit să câştig"

"E o zi grea, fiindcă n-am reuşit să câştig", a declarat jucătoarea română de tenis , numărul patru mondial, care a fost învinsă de letona Jelena Ostapenko (47 WTA) cu 4-6, 6-4, 6-3, sâmbătă, în finala turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului.



"Am avut dureri de stomac din cauza emoţiilor, înaintea finalei, aşa că poate n-am fost pregătită să câştig. Sper să mai joc aici o finală şi să o câştig", a afirmat Simona Halep.



Românca a ratat pentru a doua oară titlul la Roland Garros, după ce în 2014 a fost întrecută în ultimul act de rusoaica Maria Şarapova, cu 6-4, 6-7, 6-4.



"A fost un turneu grozav, o experienţă bună", a spus Halep după ediţia din acest an de la Roland Garros, ea mulţumindu-se celor care au susţinut-o.



"Aş vrea să mulţumesc echipei mele, părinţilor mei. E o zi grea, fiindcă n-am reuşit să câştig, dar trebuie să continuăm să muncim şi să credem", a mai spus românca.



"Vreau s-o felicit pe Jelena. Tot creditul pentru ce a făcut în acest turneu", a afirmat Halep.

