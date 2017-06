Simona Halep explică secretul victoriei cu Suarez Navarro

„De fiecare data cand am jucat cu Carla au fost meciuri dificile. N-o batusem niciodata pe zgura. Am jucat un tenis de mare calitate, nu am lasat-o sa intre in teren. Totul a mers foarte bine pentru mine. Este o jucatoare talentata, deschide unghiurile bine, dar am vrut sa stau cat mai aproape de linia de fund, sa iau mingea rapid. Am facut-o sa se grabeasca si stiu ca are dificultati cand trebuie sa faca asta”, a spus Simona Halep, la Eurosport.