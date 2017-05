Simona Halep, învinsă de Elina Svitolina în finala turneului WTA de la Roma

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, a fost învinsă de ucraineanca Elina Svitolina cu 4-6, 7-5, 6-1, duminică, în finala turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 2.775.745 dolari.



Svitolina (22 ani, 11 WTA) s-a impus după două ore şi 7 minute de joc în faţa Simonei Halep (25 ani), cap de serie numărul şase.



Halep încheie astfel serie de zece victorii consecutive, graţie cărora a obţinut titlul la Madrid şi a jucat finala la Roma. Românca a ratat a treia patra sa dublă în circuit, după cele din 2013 (Nurnberg şi s-Hertogebosch, respectiv Moscova, Sofia) şi anul trecut (Bucureşti, Montreal).



Svitolina are cel mai bun bilanţ din circuit în acest an, 31 de victorii, 6 eşecuri.



Halep câştigase singurul meci de până acum cu Svitolina, în 2013, la turneul de la Sofia, cu 6-1, 6-1.



În primul set, Svitolina a condus cu 1-0 şi 2-1, după ce Halep a ratat mingi de break, însă Simona a reuşit să preia controlul setului după un break îăn ghemul cinci (3-2). Halep s-a desprins apoi la 5-2, când a survenit un moment important în economia meciului, piciorul drept al româncei rămânând blocat în zgură şi fiind aproape de o entorsă. Simona a continuat, dar a pierdut următoarele două ghemuri, reuşind să încheie setul cu 6-4, după un ''court coaching'' cu antrenorul Darren Cahill.



Halep a început excelent actul secund, cu un break, după ce medicul oficial al turneului i-a verificat glezna, dar apoi a pierdut trei ghemuri la rând. Halep a reuşit să revină, a egalat, 3-3, dar apoi a pierdut două ghemuri la rând. Halep a salvat o minge de set la 3-5 şi a recuperat din nou, restabilind egalitatea, 5-5. Svitolina a controlat finalul setului, câştigând cu 7-5.



În decisiv, Simona a acuzat mai clar problemele fizice, a fost lipsită de mobilitate şi nu i-a mai reuşit nimic, iar Svitolina a adunat punct după punct şi s-a impus cu un categoric 6-1.



Din punct de vedere statistic, Halep a reuşit 2 aşi şi a comis 4 duble greşeli, a realizat 30 de winners şi a făcut 47 de erori neforţate. Svitolina a avut 4 aşi, 5 duble greşeli, 25 winners şi 37 de erori neforţate.



Halep va primi un cec de 230.565 euro şi 585 puncte WTA.



Halep a jucat la Roma a 24-a sa finală din carieră, până acum având 15 titluri cucerite. Simona a obţinut şase titluri în 2013, la Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova şi Sofia, două în 2014, la Doha şi Bucureşti, trei în 2015, Shenzhen, Dubai şi Indian Wells, trei anul trecut, Madrid, Bucureşti şi Montreal, iar anul acesta a câştigat la Madrid.



Halep a mai jucat nouă finale, în 2010 şi 2011 la Fes (Maroc), în 2012 la Bruxelles, în 2014 la Madrid, Roland Garros şi Turneul Campioanelor, în 2015 la Toronto şi Cincinnati, iar acum la Roma. AGERPRES