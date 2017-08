Simona Halep s-a calificat în optimile turneului WTA de la Washington

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, principala favorită, s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului WTA de la Washington, dotat cu premii totale de 226.750 dolari, după ce a dispus de americanca Sloane Stephens cu 7-6 (3), 6-0.



Halep (25 ani, numărul doi mondial) a început cu dreptul sezonul nord-american de hard, câştigând într-o oră şi 19 minute meciul cu Stephens (24 ani), ajunsă pe locul 957 în lume, după ce în 2013 era pe 11.



Pentru Stephens a fost doar al doilea meci oficial din acest an, ea pierzând în primul tur la Wimbledon.



Halep a câştigat primul ghem al confruntării, iar apoi a reuşit să se desprindă la 3-1, însă americanca a replicat imediat şi a restabilit egalitatea, 3-3. Simona a ratat patru mingi de break la 4-3, a salvat una de break la 5-5 şi a irosit apoi două mingi de set la 6-5. În tie break, Stephens a avut 1-0 şi 2-1, dar Halep s-a desprins la 4-2 şi a încheiat cu 7-3.



Setul secund a fost aproape o formalitate pentru româncă, ea impunându-se cu un sec 6-0.



Halep are acum 4-2 în meciurile directe cu Stephens, pe care a mai învins-o în 2012 în primul tur la Barcelona, cu 6-4, 6-4, în 2014 în optimi la Roland Garros, cu 6-4, 6-3, şi în 2015, în sferturi, la Miami, cu 6-1, 7-5. Americanca s-a impus în 2013, la Hobart, în optimi, cu 6-4, 6-0, iar apoi în acelaşi an la Australian Open, cu 6-1, 6-1, în primul tur.



Ambele jucătoare au făcut numeroase greşeli neforţate în acest meci, Halep având un procentaj de doar 48% la primul serv iciu.



Halep şi-a asigurat un cec de 3.420 dolari şi 30 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe Mariana Duque-Marino (Columbia), o jucătoare de 27 de ani, aflată pe locul 115 în lume. Halep a învins-o în singurul lor meci direct, în 2011, la Madrid, cu 6-3, 7-6 (6).



În alte meciuri din primul tur la Washington, Patricia Ţig o are ca adversară pe britanica Heather Watson, iar Monica Niculescu pe japoneza Nao Hibino.

