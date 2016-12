Simona Halep se simte pregătită să câştige primul său titlu de Mare Şlem

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, a declarat presei australiene că se simte pregătită să câştige primul său titlu de Mare Şlem, după cea mai dură pregătire din cariera sa.



''Am lucrat foarte dur în această perioadă, cred că a fost cea mai dură pregătire din carieră'', a afirmat Halep.



"Darren (Darren Cahill, antrenorul său, n. red.) a fost în România timp de câteva săptămâni şi ne-am antrenat din greu, apoi am venit aici (la Adelaide, n. red.), fără pauze, un lucru bun, deoarece în trecut am avut accidentări şi a trebuit să stau mai mult (acasă), însă acum mă simt pregătită să încep sezonul şi să fac meciuri bune'', a mai spus Simona Halep.



Jucătoarea de 25 de ani simte că în cei doi ani de când lucrează cu Cahill, australianul i-a adus mai multă încredere în jocul său şi în faptul că poate câştiga un turneu major.



"Cred că am mai multă încredere în mine, el crede mult în mine. Îmi arată că sunt capabilă să câştig turnee importante şi am reuşit acest lucru anul trecut'', a precizat Halep.



"Ne pregătim foarte bine pentru câştigarea unui turneu de Mare Şlem, acesta e principalul obiectiv, dar în tenis nu ştii niciodată. Muncesc din greu în fiecare zi, iar el (Cahill, n. red.) îmi dă încredere că sunt puternică pe teren'', a declarat jucătoarea română pentru site-ul Our Sporting Life South Australia.



Halep se află la Adelaide de două săptămâni, ţinta sa fiind participarea la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului (16-29 ianuarie), însă debutul său în noul sezon va avea loc la Shenzhen (China), turneu care începe odată cu Noul An şi pe care Simona l-a câştigat în 2015.



"Cred că e un lucru bun că mă pot antrena în aceleaşi condiţii de la Melbourne pentru Australian Open. Simt că mă va ajuta, m-am simţit bine aici şi cu siguranţă voi reveni", a menţionat Halep.



Darren Cahill consideră că Halep este o vedetă autentică a circuitului WTA şi nu şi-a atins încă potenţialul.



"Cred că a avut un an 2016 bun, fără să fie extraordinar. Cred că oricine termină anul în top cinci în lume e capabilă să câştige titluri majore. A avut câteva momente bune anul trecut, s-a oprit în sferturi la Wimbledon, unde a avut o şansă în faţa germancei Angelique Kerber, s-a oprit în sferturi la US Open, jucând unul dintre cele mai bune meciuri ale anului contra Serenei Williams. Acum urmează următorul pas, să profite de aceste şanse, vom încerca să creştem la turneele majore", a spus, la rândul său, Darren Cahill.



În 2014 şi 2015, Halep a ajuns de fiecare dată în sferturile de finală la Australian Open, dar, o pregătire mai bună în presezon îi oferă şansa de a merge şi mai departe în acest turneu, consideră sursa amintită.



"Îmi plac terenurile (la Rod Laver Arena), îmi place vremea, aştept cu nerăbdare să încep sezonul şi să dat tot ce pot. Mă simt mai bine pregătită decât anul trecut şi sper ca anul acesta să fiu mai bună decât în anii trecuţi'', a conchis Halep.

