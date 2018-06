SURPRIZA. Serena Williams s-a retras de la Roland Garros inaintea meciului cu Sharapova

Captura TV





Serena Williams, locul 451 WTA, și Maria Sharapova, locul 30, trebuiau să joace azi în optimi la Roland Garros. Meciul nu se va juca pentru că americanca s-a retras, scrie gsp.ro.

Serena acuză o accidentare și nu poate juca împotriva Mariei Sharapova. Serena va susține o conferință de presă în scurt timp și va explica decizia. Este pentru prima dată când se retrage în timpul unui turneu de Grand Slam.

Serena Williams a precizat în cadrul unei conferințe de presă că nu poate evolua din cauza unor probleme medicale, mai exact la mușchii pectorali.

"Din păcate am niște probleme la mușchii pectorali. Practic, în acest moment nici nu pot să servesc, deci ar fi cam greu să joc dacă nu pot să servesc. În meciul de dublu de ieri am încercat diverse bandaje, dar nimic nu a mers. Sunt mai mult decât dezamăgită. Am renunțat la atât de multe pentru a juca aici, la timpul pe care puteam să-l petrec alături de fetița mea și de familie. E foarte dificil să te afli într-o astfel de situație. În fiecare meci a fost din ce în ce mai bine, m-am simțit excelent din punct de vedere fizic, dar a apărut această problemă. Nu pot decât să mă consolez cu faptul că îmi voi reveni. E foarte dificil pentru că îmi face mare plăcere să joc împotriva Mariei Sharapova. Mi-am făcut însă o promisiune: să nu intru pe teren dacă nu sunt la cel puțin 50% din nivelul meu. Nu m-am simțit niciodată în viața mea așa cum mă simt acum. E foarte dureros. Practic, am avut orice fel de accidentare care există, mai puțin asta" a declarat Serena, scrie digisport.ro.

Rusoaica Maria Sharapova s-a calificat în sferturi, unde va juca împotriva învingătoarei meciului Garbine Muguruza - Lesia Tsurenko. Sharapova poate juca împotriva Simonei Halep în semifinala de la Roland Garros.