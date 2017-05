Tenis: ATP va testa un nou sistem de punctaj la turneul Next Gen de la Milano

ATP va introduce noi reguli la finala turneului Next Gen de la Milano, rezervat jucătorilor de tenis sub 21 de ani, din noiembrie, reguli ce se referă la duratele pauzelor sau seturilor.



Astfel, partidele din cadrul turneului vor avea seturi mai scurte, până la 4, iar tie-break-ul se va disputa dacă jucătorii sunt la egalitate la 3.

Conform noilor reguli, primul tenisman care va ajunge la 4 va câştiga, mergându-se pe formatul cel mai bun din cinci seturi. Primul punct după egalitate la ghemuri va fi câştigător, nu avantaj cum se întâmplă acum.

Pentru încălzire, jucătorii vor avea la dispoziţie doar 5 minute, nu 10 cât au în prezent, şi vor trebui să servească într-un interval de maxim 25 de secunde.

Totodată, dacă mingea va atinge fileul atunci când un jucător serveşte (let), jocul nu va fi oprit, iar jucătorii vor putea discuta cu antrenorii în timpul meciului însă antrenorii nu vor mai avea acces pe teren.

Fanii vor putea sa intre si să părăsească arena în timpul meciului, fără să mai aştepte clasice pauze la fiecare trei ghemuri.



''Suntem entuziasmaţi să oferim ceva nou cu ocazia acestui eveniment'', a declarat Chris Kermode, director executiv al ATP.

Sursa: www.agerpres.ro