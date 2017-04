Tenis: Clasamentul WTA - Serena Williams, noul număr unu mondial; Simona Halep, în continuare pe 5

Americanca Serena Williams a redevenit, luni, numărul unu în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), în timp ce românca Simona Halep rămâne pe locul cinci.



Serena, care a anunţat săptămâna trecută că este însărcinată, a făcut rocada cu germanca Angelique Kerber, care ocupă locul al doilea, la 85 de puncte. Karolina Pliskova (Cehia) se află pe locul al treilea, Dominika Cibulkova (Slovacia) este a patra, iar Halep se află pe cinci, la 44 de puncte de aceasta.



Irina Begu ocupă în continuare locul 33, Monica Niculescu se menţine pe 47, Sorana Cîrstea a coborât patru locuri şi este pe 66, iar Patricia Ţig a pierdut un loc, fiind acum pe 87.



La dublu, România mai are două jucătoare în top 100, Monica Niculescu pe 23 şi Raluca Olaru pe 53.



În clasamentul WTA Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep este în continuare pe locul 44.



Clasamentul WTA la simplu

1 (2). Serena Williams (SUA) 7.010 puncte

2 (1). Angelique Kerber (Germania) 6.925

3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 6.020

4 (4). Dominika Cibulkova (Slovacia) 5.065

5 (5). Simona Halep 5.021

6 (6). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.691

7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.330

8 (8). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.205

9 (9). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 4.025

10 (10). Madison Keys (SUA) 3.857

......................................................

33 (33). Irina Begu 1.507

47 (47). Monica Niculescu 1.110

66 (62). Sorana Cîrstea 873

87 (86). Patricia Ţig 694

112 (115). Ana Bogdan 521

244 (255). Irina Bara 204

274 (273). Cristina Dinu 165

292 (288). Alexandra Cadanţu 154

293 (258). Andreea Mitu 153 etc.



Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 8.630 puncte

2 (2). Lucie Safarova (Cehia) 8.090

3 (5). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.910

3 (5). Elena Vesnina (Rusia) 7.910

5 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.720

6 (4). Caroline Garcia (Franţa) 7.490

7 (7). Sania Mirza (India) 6.705

8 (8). Martina Hingis (Elveţia) 6.105

9 (9). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.020

10 (10). Barbora Strycova (Cehia) 4.855

.............................................................

23 (23). Monica Niculescu 2.855

53 (53). Raluca Olaru 1.515

110 (111). Irina Begu 697

124 (86). Andreea Mitu 632

133 (132). Alexandra Cadanţu 593

134 (133). Simona Halep 587 etc.



Clasamentul WTA Road to Singapore

1 (1). Karolina Pliskova (Cehia) 2.151 puncte

2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 2.145

3 (3). Johanna Konta (Marea Britanie) 2.075

4 (4). Serena Williams (SUA) 2.030

5 (5). Venus Williams (SUA) 1.937

6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 1.655

7 (7). Elena Vesnina (Rusia) 1.403

8 (8). Mirjana Lucic-Baroni (Croaţia) 1.343

9 (9). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 1.265

10 (10). Angelique Kerber (Germania) 1.207

...................................................................

44 (44). Simona Halep 420

55 (53). Sorana Cîrstea 363

76 (75). Monica Niculescu 267

81 (80). Irina Begu 250

85 (84). Patricia Ţig 246 etc.

